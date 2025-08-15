recht sonnig21°
DE | FR
burger
Schweiz
Mobilität

Grosser St. Bernhard wird vereinzelt für Transitverkehr gesperrt

L&#039;entree du tunnel du Grand-Saint-Bernard cote suisse photographiee lors du deneigement de la partie suisse de la route du col du Grand-Saint-Bernard avant reouverture apres l&#039;hiver et lors ...
Die Arbeiten beim Grossen St. Bernhard werden vom 18. August bis Mitte November durchgeführt.Bild: KEYSTONE

Grosser St. Bernhard wird während 9 Nächten für Transitverkehr gesperrt

15.08.2025, 10:2615.08.2025, 10:26
Mehr «Schweiz»

Der Strassentunnel des Grossen St. Bernhard wird in den nächsten Wochen während insgesamt neun Nächten von 23:00 bis 06:00 Uhr vollständig für den Transitverkehr gesperrt sein. Es wird keine Durchfahrt von oder nach Italien möglich sein, auch nicht über den Pass.

Ab dem 18. August sind verschiedene nächtliche Sperrungen der Galerie Les Toules auf der Zufahrt zum Grossen-St.-Bernhard-Tunnel vorgesehen. Dies soll eine endgültige Instandsetzung des Mitte April bei einem Lawinenniedergang auf einer Länge von rund 300 Metern beschädigten Bauwerks ermöglichen.

Die Sperrungen würden mit dem Betreiber des Grossen-St.-Bernhard-Tunnels koordiniert, um die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mit.

Nach Abschluss aller Arbeiten Mitte November wird der Toules-Tunnel wieder uneingeschränkt befahrbar sein. Seit diesem Frühjahr wird er in beide Richtungen befahren.

Die Arbeiten werden vom 18. August bis Mitte November durchgeführt, mit dem Ziel, sie vor Beginn des Winters abzuschliessen. Da die Bauzeit begrenzt ist, sind nächtliche Sperrungen erforderlich, beginnend mit dem Zeitraum vom 25. bis 29. August. Diese Arbeiten dienen dazu, das erforderliche Schutzniveau wiederherzustellen, um einen sicheren Verkehr auf beiden Fahrspuren zu ermöglichen.

Darüber hinaus werden sich die Wartezeiten verlängern, und zwar auf bis zu 15 Minuten zwischen 20 und 23 Uhr an zehn Nächten. Der Grossteil der Arbeiten kann unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf einer Fahrspur durchgeführt werden. (sda)

Mehr News aus der Schweiz:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
4
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
5
«Man sollte nicht nackt schlafen»
Meistkommentiert
1
Bayern nimmt Woltemade-Poker wieder auf +++ Hierhin könnte Jadon Sancho nun wechseln
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
HCD verlängert mit Goalie-Duo +++ ZSC holt Ersatzstürmer für verletzten Ersatzstürmer
5
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
Meistgeteilt
1
Hisbollah: Entwaffnung könnte zu Bürgerkrieg führen +++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
«Putin ist Trump klar überlegen»: Diese Fallen lauern in Alaska auf den US-Präsidenten
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
«Habe auf die falsche Weise geliebt»: Tessiner Priester schuldig gesprochen
Das Tessiner Kantonsstrafgericht in Lugano hat am Donnerstag einen Priester der mehrfachen sexuellen Nötigung sowie sexueller Handlungen mit Minderjährigen schuldig gesprochen. Der Mann wurde zu einer bedingten 18-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt.
Zur Story