Vor dem Gotthard-Nordportal stauen sich die Autos

Der Autoverkehr in den Süden ist am Samstag vor dem Gotthardstrassentunnel in Göschenen UR ins Stocken geraten. Der Stau wuchs am Vormittag kontinuierlich an und erreichte nach 12.15 Uhr eine Länge von 13 Kilometern.

Die Lenkerinnen und Lenker mussten eine Wartezeit von zwei Stunde und 10 Minuten in Kauf nehmen, bis sie in den 17 Kilometer langen Strassentunnel einfahren und ins Tessin fahren konnten, wie der TCS auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Damit die Autofahrerinnen und Autofahrer den Stau nicht auf der Kantonsstrasse umfahren, sind die Einfahrten in Göschenen und Wassen von der Kantonspolizei Uri gesperrt worden. (saw/sda)