Fünf Zürcher Regionen spannen bei Verkehrsentwicklung zusammen

Die fünf Regionen Glattal, Limmattal, Pfannenstil, Zimmerberg und die Stadt Zürich bündeln ihre Kräfte beim Agglomerationsverkehr: Mit einer gemeinsamen Absichtserklärung wollen sie die Mobilitätsentwicklung im Grossraum Zürich künftig abgestimmt vorantreiben.

Die Vision beschreibt einen vernetzten Zürcher Grossraum. Bild: KEYSTONE

Die Absichtserklärung umfasse ein gemeinsames Selbstverständnis, eine verbindende Vision sowie sieben Leitideen für die zukünftige Zusammenarbeit, wie die fünf Regionen am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Ziel sei es, tragfähige und ausgewogene Lösungen für die grossen Herausforderungen in den Bereichen Mobilität und Verkehr im Grossraum zu entwickeln. Der Verkehr mache nicht an Gemeindegrenzen halt, wird Gaudenz Schwitter, Präsident der Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP), zitiert.

Die Vision beschreibt einen vernetzten Zürcher Grossraum: Die Zentrumsgebiete sollen mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbar und in ein effizientes, klimafreundliches System eingebunden sein. Ein Schwerpunkt liegt auf Tangentialverbindungen, die die Zentren direkt verbinden.

Die Leitideen würden nun in konkrete Massnahmen übersetzt und laufend weiterentwickelt, um Planung und Umsetzung langfristig abzustimmen, heisst es. Der Dialogprozess bleibe bewusst für weitere Partnerschaften offen. (sda)