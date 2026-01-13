sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Mobilität

Fünf Zürcher Regionen spannen bei Verkehrsentwicklung zusammen

Fünf Zürcher Regionen spannen bei Verkehrsentwicklung zusammen

13.01.2026, 13:4413.01.2026, 13:44

Die fünf Regionen Glattal, Limmattal, Pfannenstil, Zimmerberg und die Stadt Zürich bündeln ihre Kräfte beim Agglomerationsverkehr: Mit einer gemeinsamen Absichtserklärung wollen sie die Mobilitätsentwicklung im Grossraum Zürich künftig abgestimmt vorantreiben.

A bus pictured in front of the entrance to the cinema Arthouse Uto, in Zurich, Switzerland, on the night of June 17, 2016. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Die Vision beschreibt einen vernetzten Zürcher Grossraum.Bild: KEYSTONE

Die Absichtserklärung umfasse ein gemeinsames Selbstverständnis, eine verbindende Vision sowie sieben Leitideen für die zukünftige Zusammenarbeit, wie die fünf Regionen am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Ziel sei es, tragfähige und ausgewogene Lösungen für die grossen Herausforderungen in den Bereichen Mobilität und Verkehr im Grossraum zu entwickeln. Der Verkehr mache nicht an Gemeindegrenzen halt, wird Gaudenz Schwitter, Präsident der Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP), zitiert.

Die Vision beschreibt einen vernetzten Zürcher Grossraum: Die Zentrumsgebiete sollen mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbar und in ein effizientes, klimafreundliches System eingebunden sein. Ein Schwerpunkt liegt auf Tangentialverbindungen, die die Zentren direkt verbinden.

Die Leitideen würden nun in konkrete Massnahmen übersetzt und laufend weiterentwickelt, um Planung und Umsetzung langfristig abzustimmen, heisst es. Der Dialogprozess bleibe bewusst für weitere Partnerschaften offen. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
Rang 20: Volvo EX40 (468 Verkäufe).
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum solltest du bei Minustemperaturen keine Energy-Drinks im Auto lassen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gegen diese Länder tritt die Schweiz am ESC 2026 im Halbfinale an
Jetzt steht es fest: Die Schweiz tritt am Eurovision Song Contest 2026 im zweiten Halbfinale gegen folgende Ländern an:
Zur Story