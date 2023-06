Sämtliche Kunstwerke bleiben noch bis 30. September erhalten. 33 Wandmalereien bleiben auch danach noch bestehen und werden teilweise in die Streetart-App aufgenommen. Damit kann Strassenkunst in Städten auf der ganzen Welt entdeckt werden.

Frauenfeld leuchtet gerade in bunten Farben. Über 60 nationale und internationale Kunstschaffende präsentieren gerade am Streetart Festival ihre Werke an riesigen Häuserfassaden, Treppen oder Mauern.

In den vergangenen Tagen hat sich die Stadt Frauenfeld, während des Streetart Festivals, in eines der grössten Freiluft-Galerien der Schweiz verwandelt. watson war mit der Kamera vor Ort.

Die Schriftstellerin und Theaterautorin Ruth Schweikert ist mit 57 Jahren gestorben. Dies hat ihr Ehemann Eric Bergkraut am Dienstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitgeteilt. Sie starb am Sonntag in ihrem Zürcher Zuhause an ihrer Krebserkrankung.