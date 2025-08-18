sonnig26°
DE | FR
burger
Schweiz
Food

Obsternte 2025: Weniger Äpfel und Birnen erwartet

Aepfel und Birnen liegen zum Verzehr bereit, beim Treffpunkt der Initianten der Umweltverantwortungsinitiative, am Sonntag, 9. Februar 2025, im Progr in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Während die Apfelernte im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent zurückgehen dürfte, seien es bei den Birnen voraussichtlich 16 Prozent.Bild: keystone

Obsternte 2025: Weniger Äpfel und Birnen erwartet

18.08.2025, 14:3618.08.2025, 14:36
Mehr «Schweiz»

Etwas weniger Äpfel und viel weniger Birnen erwartet der Obstverband dieses Jahr. Nachdem das erste Obst reif geworden ist, wagt der Verband eine Ernteprognose: 101'000 Tonnen Äpfel und 13'500 Tonnen Birnen dürften es dieses Jahr werden.

Während die Apfelernte im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent zurückgehen dürfte, seien es bei den Birnen voraussichtlich 16 Prozent, heisst es in einer Mitteilung des Schweizer Obstverbandes (SOV) vom Montag. Zwar seien die ersten Äpfel und Birnen bereits geerntet, ihren Höhepunkt erreiche die Erntezeit aber erst Mitte September bis Ende Oktober.

Die Sorte Gala bleibt mit 30 Prozent weiterhin der am meisten angebaute Apfel in der Schweiz, gefolgt von Golden Delicious mit 13 Prozent und Braeburn mit elf Prozent. Bei den Birnen ist die Sorte laut SOV Kaiser Alexander mit 26 Prozent Spitzenreiter, dicht gefolgt von Conférence 24 Prozent. Auf dem dritten Platz landen Williams und Gute Luise mit je 13 Prozent. (sda)

Das wird dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
6 Obst- und Gemüsefakten, mit denen du sogar Veganer beeindrucken kannst
1 / 8
6 Obst- und Gemüsefakten, mit denen du sogar Veganer beeindrucken kannst
Eine Bananensorte ist bereits ausgestorben. Der Grund war eine Pilzerkrankung, die sämtliche Pflanzen jener Bananensorte befiel und vernichtete.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Obstbauer setzten Kerzen gegen die Kälte ein
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
2
Trump und Selenskyj treffen sich zu Zweiergespräch +++ Trump setzt Kiew unter Druck
3
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
4
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Saudis locken Nati-Profi +++ Seferovic wechselt innerhalb VAE-Liga
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
4
So reagiert die Welt auf das Treffen zwischen Trump und Putin
5
Geheime Chats in Gefahr? Proton zieht erste Server aus der Schweiz ab
Meistgeteilt
1
Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt ++ USA: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen
2
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
5
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
Tödlicher Crash in der Waadt – Pilot verliert Leben beim Anflug
Ein Pilot ist am Samstag bei einem Flugunfall in Valeyres-sous-Rances VD gestorben. Das Kleinflugzeug stürzte gemäss der Polizei aus noch ungeklärten Gründen auf ein Feld ab.
Zur Story