All-American Halftime Show floppt: Playback-Pannen bei Kid Rock

Video: youtube/rollinwithtony

«Dilettantischste Playback-Show des Jahrtausends» – so war die Halftime-Show-Alternative

10.02.2026, 11:2110.02.2026, 11:21

Der Super Bowl ist vielleicht das amerikanischste aller Events. Die zwei besten American-Football-Teams messen sich in einem fulminanten Finalspiel um den Meistertitel. Millionen von Menschen weltweit verfolgen das Spektakel jeweils.

Dieses Jahr wurde die Vorfreude auf den Super Bowl getrübt. Grund dafür war, dass die National Football League (NFL) den Musiker Bad Bunny dafür auserkoren hatte, die berühmte Halftime Show auszurichten, bei der jeweils weder Kosten noch Aufwand gescheut werden.

Bad Bunny ist Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger und der meistgestreamte Künstler der Welt. Ein guter Fang, könnte man meinen. Nur: Er ist halt auch Puerto-Ricaner und all seine Songs sind spanisch. Für Donald Trump, die Republikaner und MAGA ein No-Go.

Die NFL und Bad Bunny würden mit dieser Aktion das Land spalten, kommentierten konservative Politiker und TV-Moderatoren. Ihre Lösung: Sie organisierten ein eigenes Alternativprogramm: die «All-American Halftime Show».

An der von «Turning Point USA» organisierten Veranstaltung traten einige eher unbekannte Country-Sängerinnen und -Sänger und als klarer Headliner der 55-jährige MAGA-Fan und Trump-Freund Kid Rock auf. Doch was eigentlich das Highlight des Konzerts werden sollte, wurde zur Pannenshow.

Kid Rocks Performance des Songs «Bawitdaba» (das ist zwar nicht Spanisch, aber Englisch irgendwie auch nicht, oder?) war derart asynchron, dass SRF es als «die vielleicht dilettantischste Playbackshow des Jahrtausends» bezeichnet. Und Jimmy Kimmel meinte, Kid Rock hätte ein «Lip sync battle» mit sich selbst ausgefochten. Überzeugt euch selbst:

Video: youtube/rollinwithtony

(lzo)

Mehr zum Thema:

Weitere Videos zum Super Bowl:

Zuckerrohr-Plantage, Lady Gaga und eine Hochzeit: So war die echte NFL-Halftime-Show mit Bad Bunny

Video: watson/Emanuella Kälin

Und für die Sport-Interessierten: Das waren die Highlights des Super Bowl 2026

Video: watson/Emanuella Kälin
NFL-Kultfigur Icke Dommisch erklärt dir Football
Video: watson
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Gurgelhals
10.02.2026 11:34registriert Mai 2015
Logisch steht Trump auf so einen wie Kid Rock. Schliesslich ist "Kid Rock" ja auch ein Synonym für "Epstein Island".
330
Melden
Zum Kommentar
avatar
Clandestino
10.02.2026 11:35registriert Mai 2025
Passt doch perfekt zu dem ganzen dilettantischen Verhalten der MAGAs... 🤦‍♂️
260
Melden
Zum Kommentar
avatar
Markus Maag
10.02.2026 11:41registriert Mai 2024
Herrlich zu sehen wie sie sich verzweifelt versuchen an der Oberfläche zu halten statdessen aber immer tiefer sinken mit ihren verzweifelten Aktionen!
240
Melden
Zum Kommentar
