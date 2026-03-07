sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Naher Osten

Edelweiss-Sonderflüge bringen Passagiere aus dem Oman nach Zürich

Edelweiss-Sonderflüge bringen Passagiere aus dem Oman nach Zürich

07.03.2026, 12:3707.03.2026, 12:37

Zwei Sonderflüge mit 404 Passagieren der Fluggesellschaft Edelweiss sind am Samstag aus dem Oman nach Zürich gestartet. Die Direktflüge von Maskat und Salalah ermöglichen blockierten Reisenden die Rückkehr aus dem Nahen Osten in die Schweiz.

Die beiden Edelweiss-Maschinen werden für 16.30 Uhr beziehungsweise 18.30 Uhr in Zürich erwartet. An Bord befinden sich 215 Schweizer Staatsangehörige, wie ein Sprecher der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag sagte.

Die Sonderflüge finden in Abstimmung mit dem eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) statt. Sie richteten sich laut EDA an Reisende im Oman und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Tausende Schweizerinnen und Schweizer sitzen nach der amerikanisch-israelischen Offensive gegen den Iran in verschiedenen Golfstaaten fest. Am Donnerstagnachmittag landete ein Sonderflug der Swiss aus Maskat im Oman mit 211 Schweizer Reisenden an Bord in Zürich. (hkl/sda)

Krieg beeinflusst Reisen: Diese Destinationen sind nun zu meiden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bericht: Walliser Parlament will Brandschutzkontrollen lockern
Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana wird in der gesamten Schweiz über Brandschutzvorschriften diskutiert. Das Walliser Parlament soll nun etwas planen, womit wohl keiner gerechnet hat: Es will die Brandschutzkontrollen lockern. Das berichtet der «Walliser Bote».
Zur Story