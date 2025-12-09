Aufatmen für Autofahrerinnen mit alten Radios: Sie werden weiterhin Sender über UKW empfangen. Bild: www.imago-images.de

Sendet SRF wieder über UKW? SRG-Leitung hat sich noch nicht festgelegt

Die SRG legt sich noch nicht fest, ob sie wieder zu UKW zurückkehrt. Ganz einfach wäre eine Rückkehr laut dem Bundesamt für Kommunikation aber nicht.

«Falls sich diese Rahmenbedingungen ändern, müssen wir das neu analysieren», hiess es bei der SRG, wie Radio SRF am Dienstag berichtete. Doch ein sofortiges Comeback von SRF-Radiosendungen auf UKW sei gar aktuell nicht möglich. Dies habe das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) bestätigt. «Wenn eine UKW-Konzession zurückgegeben wurde, kann sie nachher nicht wieder aufgenommen werden», das sei eine Abmachung, die so in den Konzessionen stehe.

Eigentlich ist UKW eine veraltete Technik. Nach Ansicht des Ständerats ist sie aber immer noch genügend beliebt in der Bevölkerung. Bild: Shutterstock

Nun hat der Ständerat am Dienstag einer entsprechenden Motion zugestimmt, dass Radiosender ihre Programme auch über 2026 hinaus via UKW-Sender verbreiten können. Damit werden voraussichtlich ab 2027 neue Konzessionen vergeben. Somit würde es über ein Jahr dauern, bis SRF zu UKW zurückkehren könnte. Das Bakom lässt jedoch eine Hintertür offen. Wenn die SRG ein entsprechendes Gesuch stelle, würde das Bakom prüfen, ob eine Ausnahme möglich sei.

Die SRG lässt jedoch offen, ob sie dies in Betracht zieht. Man könne durch den Verzicht auf UKW 15 Millionen Franken sparen, so die SRG zu Radio SRF. Man analysiere die Situation. «Eine Wiedereinführung würde heissen, in einer Zeit des Sparens viel Geld für eine auslaufende Technologie aufzuwenden statt für unsere Programme», so die SRG.

Die SRG entschied, bereits per Anfang dieses Jahres aus UKW auszusteigen, obwohl der Bundesrat die Konzessionen bis Ende 2026 verlängert hatte. (sda)

