Jetzt ist es entschieden: Parlament schafft Eigenmietwert ab

Am letzten Tag der Wintersession haben der National- und Ständerat in den Schlussabstimmungen die Abschaffung des Eigenmietwerts beschlossen. So wurde in beiden Räten die Wohneigentumsbesteuerung sowie die Objektsteuer auf Zweitliegenschaften angenommen.

Dies bedeutet, dass der Eigenmietwert für Erst- und Zweitwohnungen abgeschafft wird und gleichzeitig eine neue Objektsteuer für selbstbewohnte Zweitwohnungen eingeführt wird.

(dab)

Mehr folgt in Kürze ...