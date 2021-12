Parlament regelt künftigen Umgang mit DNA-Spuren

Klubs in der National League und Swiss League führen einstimmig 2G in den Stadien ein

Bundesrat und Kulturminister Alain Berset besuchte am Dienstagabend das Stapferhaus in Lenzburg. Grund dafür ist die Auszeichnung des Museums zum «Europäischen Museum des Jahres 2020».

Was macht eigentlich Geld mit uns? Was ist Heimat? Und wie gehen wir mit Fake-News um? Diese Themen standen in den vergangenen Jahren im Stapferhaus in Lenzburg im Fokus. Auch weit über die Landesgrenzen hinaus sorgten die Ausstellungen für Gesprächsstoff. Aus diesem Grund wurde das Stapferhaus nun zum «Europäischen Museum des Jahres 2020» ausgezeichnet. Zu diesem Anlass liess es sich Alain Berset nicht nehmen, in Lenzburg vorbeizuschauen.