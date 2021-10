«Jetzt geht die Post ab»: Christian Levrat verlässt am Freitag das Bundeshaus

Fast zwanzig Jahre war er im National- und Ständerat, nun ist für SP-Politiker Christian Levrat der letzte Tag im Bundeshaus gekommen. Mit viel Anerkennung für seine Leistungen, seinen Einsatz und seine Kollegialität ist er am Freitag im Ständerat verabschiedet worden.

Christian Levrat bei seiner Verabschiedung im Ständerat Bild: keystone

«Christian Levrat ist ein Animal politique – für ihn ist Politik kein Frust, sondern Lust und Freude», sagte Ständeratspräsident Alex Kuprecht (SVP/SZ) bei der Verabschiedung am letzten Tag der Herbstsession.

Levrat wird am 1. Dezember neuer Verwaltungsratspräsident der Post. Dort tritt er die Nachfolge von Urs Schwaller an.

Der Freiburger sei ein Stratege: Wie beim Schachspiel gehe er auch in der Politik strategisch vor – und könne einige Züge voraussehen. «Mit dem neuen Posten bei der Post kann ich versprechen: Jetzt geht die Post ab», schloss Kuprecht.

Levrat war 2003 in den Nationalrat gewählt worden, und am 11. März 2012 als Nachfolger von Alain Berset im ersten Wahlgang in den Ständerat. Von 2008 bis 2020 war Levrat Parteipräsident der SP.

Nachfolgerin von Levrat im Ständerat wird Isabelle Chassot (Mitte/FR). Sie wurde am vergangenen Sonntag gewählt. (yam/sda)