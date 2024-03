Die Frühjahrssession ist abgeschlossen – 14 Vorlagen unter Dach und Fach

Ein Referendum steht im Raum zum Beitrag der Schweiz an den Schutz der EU-Aussengrenzen. Ein linkes Kollektiv namens «Bewegungsfreiheit für alle» sucht Partner dafür, wie es in einer Mitteilung hiess. Unterstützt wird das Referendum den Angaben zufolge bereits vom Aktivistennetzwerk Migrant Solidarity Network. (yam/sda)

Mit den Schlussabstimmungen haben die eidgenössischen Räte am Freitag die Frühjahrssession abgeschlossen. 14 Vorlagen sind parlamentarisch unter Dach und Fach:

Das Verteidigungsdepartement will den Betrieb der F5-Tiger-Flugzeuge per Ende 2027 einstellen. Der Patrouille Suisse würden damit ihre Jets fehlen, wie Luftwaffenkommandant Peter Merz am Freitag zum Deutschschweizer Radio SRF sagte.