Hilfe für Palästinenserhilfswerk UNRWA soll eingestellt werden

Der Nationalrat will die Schweizer Hilfe für das Palästinenserhilfswerk der UNO, die UNRWA, einstellen. Die Organisation geriet nach der Terror-Attacke der Hamas auf Israel in die Kritik. Die Ratslinke warnt davor, dass sich die bereits prekäre humanitäre Lage in Gaza mit der Einstellung der Hilfe für die UNRWA weiter verschärfen wird.