Der F-5-Tiger wird ausgemustert: Letzter Rettungsversuch für Patrouille Suisse gescheitert

Von Kinderehen bis zur Patrouille Suisse: Diese 21 Themen stehen an der Sommersession an

Im Parlament stürzte der Antrag jedoch ab. Der Entscheid fiel mit 82 zu 108 Stimmen sogar klarer, als dies im Vorfeld erwartet worden war. Vor allem die SVP machte sich für den Erhalt der F-5 stark, in der FDP und in der Mitte-Partei bröckelte zuletzt der Rückhalt für die Flieger. (aargauerzeitung.ch)

Schon länger war bekannt, dass die Armee und der Bundesrat den veralteten Kampfjet vom Typ Tiger F-5 per Ende 2027 ausmustern will. Als Grund für diesen Entscheid galten die jährlichen Kosten von 40 Millionen Franken, um die Tiger-Flotte weiter fliegen zu lassen. Das Parlament wehrte sich jedoch wiederholt gegen die Ausserdienststellung der Flugzeuge.

Das war es wohl gewesen, für die Jet-Flugstaffel Patrouille Suisse: Am Donnerstagabend ist im Parlament ein womöglich letzter Rettungsversuch für den Erhalt der F-5-Tiger gescheitert.

In der Sicherheitspolitischen Kommission fand er noch eine Mehrheit. Doch im Nationalratssaal stürzt der veraltete Flieger ab.

Seit Anfang Mai stand in Bern eine 32-jährige Frau vor Gericht, die im Februar 2022 ihre achtjährige Tochter in einem Wald bei Bern mit einem Stein erschlagen haben soll. Am Donnerstag hat das Gericht sie wegen Mordes schuldig gesprochen.

Eine 32-jährige Mutter ist am Donnerstag in Bern zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt worden. Das Regionalgericht Bern-Mittelland sah es nach einem Indizienprozess für erwiesen an, dass sie ihre achtjährige Tochter getötet hat.