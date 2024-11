«Zahlreiche Wohnungsangebote» – Grosse Solidarität mit der Brienzer Bevölkerung

Die Bündner Regierung hat zugesichert, dass sie weiterhin an der präventiven Planung für eine Umsiedlung des Dorfes arbeiten wird. Wie Gemeindepräsident Daniel Albertin gegenüber Keystone-SDA erklärte, ist für den 20. November ein Informationsabend zu diesem Thema geplant. Dort sollen auch die mit der Umsiedlung verbundenen finanziellen Fragen angesprochen werden. (sda)

Im Vergleich zur letzten Evakuierung im Frühjahr 2023 gibt es diesmal kein Zeitfenster für Besuche: «Im Moment können wir es der Bevölkerung nicht erlauben, tagsüber für ein paar Stunden nach Hause zu gehen», erklärte Gartmann. «Bei einem plötzlichen Schuttstrom wären wir nicht in der Lage, die Menschen rechtzeitig zu alarmieren.»

Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere werden umgesiedelt: Ein Teil des Viehs wurde auf den Plantahof in Lanquart gebracht, andere Tiere werden verschiedenen Bauernhöfen anvertraut. «Die Bauern helfen sich gegenseitig. Sie machen das Heu transportfertig, damit es mit den Tieren an den neuen Standort transportiert werden kann», erklärte Gartmann.

Brienz am 12. November 2024.

Brienz am 12. November 2024. Bild: keystone

Asiatische Onlineshops überschwemmen den Schweizer Markt nicht nur mit billigen, sondern auch mit illegalen Waren. Wie Zöllnerinnen und Zöllner nach verdächtigen Paketen fahnden.

Das grösste Logistikzentrum der Versandfirma DPD in der Schweiz steht in einer Industriehalle in Buchs ZH: 80'000 Pakete rattern hier pro Tag über die Förderbänder. Ständig treffen neue Lastwagen ein, die meisten kommen direkt vom Flughafen Zürich-Kloten.