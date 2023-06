Vier Sicherheitskräfte des Asylzentrums in Boudry NE verurteilt

Das Asylzentrum in Boudry steht regelmässig auf der politischen Agenda und gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Erst im Februar dieses Jahres hat das Neuenburger Kantonsparlament gefordert, dass die Kapazitätsgrenzen strikt eingehalten werden. Ferner sollen die Begleit- und Sicherheitsmassnahmen verstärkt werden.

In einem am TV gezeigten Video ist ein Asylsuchender zu sehen, der in seiner Zelle einen Kollaps wahrscheinlich aufgrund von Unterkühlung und Unterzuckerung erleidet. Das Personal brauchte rund vierzig Minuten, um ihm eine Decke zu bringen und um Hilfe zu rufen. Die verurteilten Sicherheitskräfte arbeiten inzwischen nicht mehr für den Bund.

Vier Sicherheitskräfte des Bundesasylzentrums in Boudry NE sind wegen einfacher Körperverletzung und Gefährdung des Lebens eines Asylsuchenden verurteilt worden. Dies berichtete die Sendung «19.30» des Westschweizer Fernsehens RTS am Donnerstag.

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Grosse watson-Umfrage zeigt: So steht die Bevölkerung zum Autobahnausbau in der Schweiz

St.Gallens Maglica zu Stuttgart ++ Arsenal an Havertz dran ++ Bayern will Napoli-Star ++

Brennende Erdogan-Puppe in Zürich: Türkei bestellt Schweizer Botschafter in Ankara ein

Die Türkei hat den Schweizer Botschafter in Ankara einbestellt. Begründet wurde dies nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag damit, dass bei einer Demonstration in Zürich am Mittwoch eine Puppe verbrannt worden sei, die angeblich Präsident Recep Tayyip Erdogan darstellen sollte.