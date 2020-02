Schweiz

Nightlife

Coronavirus: Diese Konzerte und Partys steigen trotz Coronavirus



bild. zvg

Steigen Partys und Konzerte trotz Coronavirus? Das ist der aktuelle Stand

Fertig Grosskonzerte, Mega-Partys: Der Bundesrat hat wegen des Coronavirus alle Veranstaltungen mit über 1000 Personen verboten.

Die grosse Frage für viele Nachtschwärmer lautet jedoch: Finden die kleineren Partys und Konzerte trotzdem statt?

Clubgänger können in Zürich vorerst aufatmen. «Alle Veranstaltungen unter 1000 Personen sind bis Anfang Woche bewilligt», sagte der Zürcher Kantonsarzt Brian Martin an einer Medienkonferenz. Im Kanton Aargau hingegen müssen alle Veranstaltungen für über 150 Personen separat bewilligt werden. Was das für die einzelnen Anlässe bedeutet, ist noch nicht abschliessend klar.

«Wir spielen heute Abend», schreiben Patent Ochsner, die am Freitag und Samstag im rund 450 Personen fassenden Stadtsaal Zofingen auftreten sollen.

Beim Berner Kult-Lokal Bierhübeli geht man derzeit davon aus, dass die dieses Wochenende geplante «90ies-Party» sowie die Konzerte normal über die Bühne gehen.

«Wir stehen mit dem Kantonsarzt in Kontakt und beurteilen die Lage fortlaufend», sagt Bierhübeli-Sprecher Dave Naef zu watson.

Abgesagte Konzerte (>1000 Personen)

Max Herre, 1. März, Volkshaus

AnnenMayKantereit, 28. Februar, Hallenstadion

Halsey, Samsung Hall, 2. März

Stormzy, X-tra, 5. März

Fat Freddy's Drop, Halle 622, 7. März

Casino Bern: Schwizgebel | Hindoyan. Tschaikowskys Fünfte, 28. Februar

Casino Bern, Bern singt

Rock classic, Hallenstadion, 29. Februar

Peter Maffay, Hallenstadion, 11. März

Star Wars, Hallenstadion, 8. März

Tipp der watson-Redaktion an alle Party- und Konzertgänger:

Informiere dich direkt auf der Webseite oder Hotline der Veranstalter, ob deine Party oder dein Konzert tatsächlich steigt.

(amü)

Abonniere unseren Newsletter