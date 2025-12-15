wechselnd bewölkt
SBB Schnellzug fährt über Betonplatte in Aarau

SBB-Schnellzug fährt über Betonplatte in Aarau

15.12.2025, 11:56

Drei Jugendliche haben am Sonntagabend in Aarau eine Betonplatte auf die SBB-Schienen gelegt. Ein Schnellzug fuhr über die Platte. Wäre die Platte mit Armierungseisen verstärkt gewesen, hätte der Zug entgleisen können.

sbb doppeldecker zug
Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. (Symbolbild)Bild: sbb

Ein Lokführer habe um 21 Uhr gemeldet, er sei mit 140 km/h im Bereich Wöschnau über eine Betonplatte gefahren, teilte die Kantonspolizei Aargau am Montag mit. Nur dank viel Glück sei es nicht zu einem Zugunglück gekommen.

Die Polizei hielt drei Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren bei der Fussgängerunterführung Wöschnauring an. Die zwei Jugendlichen und eine Jugendliche stammten aus der Region. Die Jugendanwaltschaft ordnete eine Untersuchung an. Sie nahm den mutmasslichen Hauptverantwortlichen der Gruppe vorläufig fest, wie die Polizei weiter mitteilte.

Bevor die drei Jugendlichen ausfindig gemacht wurden, hatte eine Drittperson gemeldet, dass während der Fahrt ein Stein auf sein Auto geworfen worden sei. Daher fahndeten Patrouillen der Stadtpolizei Aarau und der Kantonspolizei nach der Täterschaft. Bei beiden Fällen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (sda)

