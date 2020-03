Analyse

Barack Obama wird zum Königsmacher bei den Demokraten

Vor dem Super Tuesday schliessen die gemässigten Kandidaten bei den Demokraten die Reihen hinter Joe Biden. Sein ehemaliger Boss spielt hinter den Kulissen eine wichtige Rolle.

Das US-Wahljahr ist noch jung und schon reich an Überraschungen. Vor zwei Wochen galt der frühere Vizepräsident Joe Biden als «dead man walking». Er hatte bei den Vorwahlen der Demokraten in Iowa und New Hampshire desaströs abgeschnitten. Sein baldiger Rückzug als Anwärter auf die US-Präsidentschaft schien Formsache zu sein.

Mit dem zweiten Platz in Nevada konnte sich Biden ein wenig auffangen. Dann folgte am letzten Samstag die Vorwahl in South Carolina, und nun ist alles anders. Dank dem …