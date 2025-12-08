Der Wagen der Appenzeller Bahn in Schieflage. Bild: brknews

Appenzellerbahn entgleist in Altstätten SG – nur Kiesbett verhindert Absturz

Zwischen Gais AR und Altstätten SG ist am Sonntagabend ein Zug der Appenzeller Bahnen entgleist. Verletzt wurde niemand, eine Person wurde aber zur Überwachung in ein Spital gebracht.

Die rund 20 Reisenden konnten den Wagen selbständig verlassen, wie aus einer Mitteilung der Appenzeller Bahnen hervorging. Verletzt wurde niemand, eine Person wurde aber aufgrund eines Schocks zur Überwachung ins Spital gebracht.

Den Angaben zufolge entgleiste der talwärtsfahrende Zug bei der Wegfahrt von der Haltestelle Alter Zoll in Richtung Altstätten an der Alten Stossstrasse. Weshalb dies genau passierte, ist noch nicht bekannt. Laut BRK News entgleiste der Zug im Bereich einer Weiche. Einzig das Kiesbett neben dem Gleis habe verhindert, dass der Zug ganz kippen und damit in die Tiefe stürzen konnte.

Ein Passagier, der zum Zeitpunkt des Vorfalls im Wagen war, berichtet gegenüber 20 Minuten, dass die Leute im Zug verängstigt waren und sich gemeinsam auf die linke Seite gestellt des Wagens hätten, «damit er nicht abstürzt». Zu dem Moment, als er realisierte, dass der Zug entgleiste, sagt der Leser:

«Auf einmal war es still und wir sahen aus dem Fenster die Gleise, auf denen wir zuvor gefahren waren. Auf der anderen Seite ging es den Hügel runter.»

Der entgleiste Wagen der Appenzeller Bahn aus der Vogelperspektive. Bild: brknews

Der Sachschaden ist noch nicht abschliessend bezifferbar, dürfte laut BRK News jedoch mehrere hunderttausend Franken betragen. Das 44 Tonnen schwere Fahrzeug sei mit einem Pneukran gesichert worden, hiess es weiter. Weil für die Bergung die Fahrleitung ausgeschaltet werden musste, wurde der Verkehr auf der ganzen Linie eingestellt. Die Alte Stosstrasse wurden für den Verkehr ebenfalls gesperrt. Bis auf Weiteres verkehren Bahnersatzbusse.

Die Bergungsarbeiten dürften sich bis in die frühen Morgenstunden hineinziehen. Ziel sei es, die entgleisten Waggons wieder auf die Schiene zu hieven und anschliessend nach Appenzell zu bringen. (con/sda)