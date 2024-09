Video: watson/instagram

Heidi Klum feiert mit den Kaulitz-Zwillingen am Zürichsee

Die Kaulitz-Zwillinge feiern nach ihren Auftritten am Seaside in Spiez und an den Summerdays in Arbon ihren Geburtstag. Ein Video zeigt, wie sie gemeinsam mit Supermodel Heidi Klum in einem Zürcher Restaurant sind.

Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom sind aktuell in der Schweiz. Am Freitag heizten die beiden mit ihrer Band «Tokio Hotel» dem Publikum am Seaside Festival in Spiez ein. Am Samstag zog die deutsche Band dann das Publikum an den Summerdays in Arbon in ihren Bann. Mit dabei war auch Toms Frau, Supermodel Heidi Klum.

Mittlerweile sind die Zwillinge auf ihrer Tour durch die Schweiz weitergezogen. Tom und Bill feiern nämlich am 1. September Geburtstag – und wie ein Blick in die Instagram-Story von Heidi Klum zeigt, tun sie das stilecht. Mit einer grossen Torte wurde in den Tag gefeiert.

Heidi Klum und der Schweizer Designer Yannik Zamboni am Summerdays Festival in Arbon. bild: zvg

Geburtstagsessen am Zürichsee

Am Sonntagmittag dann der nächste Programmpunkt der Geburtstagsfeierlichkeiten. Ein Video zeigt, Bill, Tom und Heidi am Zürichsee. Wie der «Blick» weiss, handelt es sich dabei um das Restaurant «Fischer’s Fritz». Das Restaurant ist unter anderem bekannt für seine Fischknusperli.

Es wird nicht der letzte Besuch der Kaulitz-Zwillinge in der Schweiz sein. Schon am 16. März 2025 werden sie gemeinsam mit «Tokio Hotel» Zürich wieder besuchen. Dann spielen sie nämlich im Rahmen ihrer Tour in der Halle 622 in Zürich.

(zor) (zueritoday.ch)