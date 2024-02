People-News

Bei GNTM können erstmals Männer mitmachen – das sind alle Kandidaten

Jahrelang wehrte sich Heidi Klum dagegen, auch männliche Models in ihre Show aufzunehmen – nun scheint sie ihre Meinung geändert zu haben.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Am 15. Februar startet «Germany's Next Topmodel» in die nächste Runde. Für die 19. Staffel hat sich Heidi Klum etwas ganz Besonderes ausgedacht und macht ihrem «Diversity»-Motto alle Ehre: Erstmals können auch Männer an der Modelshow teilnehmen. Das verkündete sie selbst auf Social Media:

Zudem kürt Heidi auch zum ersten Mal zwei Gewinner. Eine Frau und ein Mann. Somit wird Heidis berühmter Spruch «Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden» dieses Jahr nicht zu hören sein.

Damit du auch den Überblick über die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hast. Hier die Bilder der 20 Model:

Fabienne, 20 Jahre, aus Solingen Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Fabienne ist gebürtige Senegalesin und wurde von einer deutschen Familie adoptiert. Mit ihren langen Beinen will sie 2024 Heidi von sich überzeugen. Die kommen jedoch nicht natürlich, denn Fabienne hatte eine Beinverlängerung.

Aldin, 22 Jahre, aus München Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Aldin ist bereits als Beruf Model und hat bei «Switzerlands Next Topmodel» 2021 den 3. Platz belegt. Er bringt also schon ein Haufen Erfahrung mit.

Lydwine, 21 Jahre, aus Lemgo Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Lydwine ist bekannt für ihre ständig wechselnden Looks. Besonders mit ihren Perücken sorgt die 21-Jährige für Abwechslungsreich. So möchte sie auch bei GNTM so wandelbar wie möglich bleiben.

Felix, 20 Jahre, aus Passau Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Felix wagt sich für GNTM erstmals in die grosse Welt hinaus. Denn: Der 20-Jährige kommt aus dem Dorf. Neben dem Modeln begeistert Felix sich für Drag-Shows und bringt damit eine grosse Portion «Diversity» mit.

Sara, 28 Jahre, aus Berlin Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Mit 28 ist Sara die älteste Kandidatin. Für ihren Erfolg hat sie aber auch lange gearbeitet. So soll die Polin jahrelang mit Bodyshaming gekämpft haben, bevor sie den Mut gefunden hat, sich bei GNTM anzumelden.

Frieder, 25 Jahre, aus Berlin Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Frieders Herz schlägt für Mode. So soll der 25-Jährige für seinen ausgefallenen Modestil bekannt sein. Dieser Leidenschaft geht er auch beruflich nach, so studiert Frieder gerade Modedesign im Master.

Xenia, 23 Jahre, aus Hof Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Xenia arbeitet als Förderlehrerin und möchte bei GNTM mit Humor überzeugen. Ob sie während der Show auch noch viel zu lachen hat?

Pitzi, 33 Jahre, aus Hamburg Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Pitzi fällt auf. Mit seinen Tattoos, seinen Nägeln und seiner Frisur. Ob er auch Heidi auffällt? Das erfahren wir ab dem 15. Februar.

Kadidja, 21 Jahre, aus Wien Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Kadidja hat neben dem Modeln allerhand zu tun. So arbeitet die 21-Jährige als Krankenschwester und Kosmetikerin und möchte sich bei GNTM vor allem auch kreativ ausdrücken.

Julian, 24 Jahre, aus Oedheim Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Julian kommt gleich im Doppelpack zu «Germany's Next Topmodel». Er und sein Zwillingsbruder Luka haben beide eine Zusage für die 19. Staffel bekommen. Ob das zu Zickenkrieg führt?

Lilli, 22 Jahre, aus Mannheim Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Lilli fällt mit ihrem Stil auf. Ihr Buzz Cut und ihr Kleidungsstil sorgen für Aufmerksamkeit – und zwar nicht immer nur für positive. Jetzt will sie auch bei GNTM auffallen!

Marvin, 22 Jahre, aus Bielefeld Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Marvin kann nicht nur vor der Kamera stehen – er überzeugt auch mit seiner Stimme. Wenns bei GNTM nicht klappt, gibt's für ihn also noch andere Möglichkeiten im Rampenlicht. Bis dahin kämpft der 22-Jährige aber um den diesjährigen Model-Titel.

Alexandra, 21 Jahre, aus Erfurt Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Für Alexandra wird das Höhen-Shooting bestimmt kein Problem. Denn: Die 21-Jährige arbeitet als Dachdeckerin. Zudem fährt sie Motorrad. Damit ist sie wahrscheinlich auf jede Challenge vorbereitet.

Max, 20 Jahre, aus Berlin Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Max war schon immer GNTM-Fan. Dass er jetzt selbst vor der Kamera stehen wird, ist für den 20-Jährigen ein wahr gewordener Traum.

Leoni, 24 Jahre, aus Hannover Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Leoni will mit ihrer Ausstrahlung in der 19. Staffel begeistern. Ob die Studentin das schafft, erfahren wir am 15. Februar.

Maximilian, 21 Jahre, aus Wien Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Maximilians Vergangenheit war kein Zuckerschlecken. Bereits seit Jahren hat er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie und ist mit 18 in seine eigene Wohnung gezogen. Dass er auf eigenen Beinen steht, will er nun bei GNTM beweisen.

Lilian, 24 Jahre, aus Hannover Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Lilian ist Erzieherin und will bei GNTM mit ihrer positiven Art überzeugen. Ob ihr das gelingt?

Jermaine, 19 Jahre, aus Kassel Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Jermaine ist bereits bekannt. Denn: Er ist hauptberuflich Influencer und Model. Sogar auf die New York Fashion Week hat es den 19-Jährigen schon geschafft. Ob er darum mehr Chancen bei Heidis-Show hat?

Lea, 24 Jahre, aus Düsseldorf Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Mit 1,81 Metern ist Lea eine der grössten Models dieses Jahr. Damit möchte die 24-Jährige aus der Masse stechen – wortwörtlich.

Linus, 25 Jahre, aus Berlin Bild: © ProSieben / Michael de Boer

Linus hat bereits Modelerfahrungen in den USA gesammelt. Neben dem Laufsteg ist er aber vor allem auf dem Basketball-Court zu finden. Mit seinem sportlichen Körper will er nun bei GNTM überzeugen.