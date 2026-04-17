People-News

Baschi wird Vater – Sohn Lennon ist da

Der Schweizer Musiker Baschi und seine Frau Alana Netzer freuen sich über Nachwuchs: Ihr erstes gemeinsames Kind ist geboren.

Mehr «Schweiz»

Freudige Nachrichten bei Baschi: Der 39-jährige Sänger ist erstmals Vater geworden. Wie er gemeinsam mit seiner Frau Alana Netzer auf Instagram mitteilt, kam ihr Sohn am 16. April zur Welt. Das Paar gab auch den Namen bekannt: Lennon Ron Bürgin.

Zum Nachwuchs schreiben die beiden, sie seien «überglücklich und dankbar» und würden die erste Zeit als Familie in vollen Zügen geniessen.

Schwangerschaft im Winter öffentlich gemacht

Erst im Dezember hatten Baschi und Alana ihre Schwangerschaft publik gemacht. Damals sprachen sie von einem neuen Lebensabschnitt «voller Liebe, Hoffnung und Dankbarkeit».

Alana Netzer erlebte die Monate laut eigenen Aussagen weitgehend unkompliziert. Abgesehen von gelegentlicher Müdigkeit sei sie von typischen Beschwerden verschont geblieben. Baschi begleitete sie eng durch die Schwangerschaft und war bei Arztterminen regelmässig dabei.

Familie mit prominenten Wurzeln

Das Paar hatte zuvor auch privat wichtige Schritte gemacht: Die kirchliche Trauung fand in Lauenen im Berner Oberland statt – ausgerechnet in jener Kapelle, in der Alana bereits getauft wurde. Auch ihre Eltern hatten sich dort einst das Jawort gegeben.

Mit der Geburt ihres Sohnes beginnt für Baschi und Alana nun ein neues Kapitel – diesmal zu dritt. (mke)