Namen geändert: Loredana hat ihren Fussballer geheiratet

Loredana, die in Luzern geboren und aufgewachsen ist und als deutschsprachige Rapperin grosse Erfolge feiern konnte, nimmt den Namen ihres Ehemanns an und heisst nun bürgerlich Loridana Adeyemi, wie der Blick schreibt.

Haftbefehl: Magdeburg-Amokfahrer muss in Untersuchungshaft – Mordermittlung läuft an

Die Bilanz des Schweizer Chefunterhändlers: «Wir waren beharrlich, hartnäckig, akribisch»

Die Bundesverfassung muss nicht geändert werden, der Service public bleibt unberührt: Der sonst zurückhaltende Chefunterhändler der Schweiz, Patric Franzen, zog am Freitag eine positive Bilanz über die Verhandlungen mit Brüssel – und wurde zuletzt sehr persönlich.

Was hat die Schweiz in den Verhandlungen mit Brüssel herausgeholt? Und wo ist sie hart geblieben? Es war die letzte Frage eines Journalisten an der Medienkonferenz des Bundesrats am Freitagnachmittag in Bern. Und erst jetzt erteilte Aussenminister Ignazio Cassis dem Chefunterhändler der Schweiz, Patric Franzen, das Wort.