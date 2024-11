«DSDS»: Pietro Lombardi und Loredana sollen ersetzt werden

Loredana und Pietro Lombardi sollen vermutlich ersetzt werden. Bild: Markus Hertrich/RTL/dpa

People-News

Pietro Lombardi und Loredana sollen bei «DSDS» ersetzt werden – das wären ihre Nachfolger



Imke Gerriets / watson.de

Mehr «International»

Pietro Lombardi stand die vergangenen Wochen besonders im Fokus. Grund dafür war ein Polizeieinsatz bei ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa. Schnell danach stellte sich die Frage, wie es um die Zukunft von Pietro bei «DSDS» bestellt sein könnte. Der Juror und einstiger Sieger der Show bestritt die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden.

Auch Laura Maria Rypa stärkte ihm den Rücken, sprach offen über Probleme in ihrer Beziehung, gegen die sie gemeinsam als Familie ankämpfen wollen.

Der Verdacht häuslicher Gewalt steht aber weiter im Raum. Ein Verfahren gegen den Sänger ist möglich, wenngleich Laura Maria Rypa nicht gegen ihren Partner aussagen will. Wie RTL mit dem Fall umgehen wird, war lange unklar. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.

Pietro Lombardi war für RTL nun offenbar doch nicht mehr tragbar. Einem Artikel der «Bild »zufolge zog der Sender die Reissleine: Lombardi wird demnach in der kommenden Staffel nicht mehr in der «DSDS»-Jury neben Dieter Bohlen sitzen.

«Bild»-Informationen zufolge holt RTL den Rapper Bushido als Ersatz für Pietro Lombardi. RTL hat die Informationen bislang aber nicht bestätigt.

Sitzt Bushido bald in der Jury von «DSDS»? Bild: keystone

Lombardi selbst und dessen Management gaben sich von dem angeblichen Rauswurf überrascht: «Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig», erklärt der Sänger einem «Bild»-Bericht. «Ich glaube erst, dass ich raus bin bei 'DSDS', wenn RTL mich anruft und es mir sagt. Bislang ist dies nicht der Fall. Ich konzentriere mich jetzt auf unsere Live-Show am kommenden Samstag.» Ähnlich äusserte sich in der Boulevard-Zeitung auch Jury-Chef Dieter Bohlen, ein erklärter Freund von Pietro Lombardi.

Mit Blick darauf, dass er in der kommenden Staffel in der «DSDS»-Jury von Bushido ersetzt werden könnte, sagte Laura in ihrer Instagram-Story: «Falls es wirklich so sein sollte, dass er nicht mehr dabei ist, bin ich mir sicher, dass Pietro seinen Weg finden und vielleicht etwas Eigenes machen wird.»

Nun wurde bekannt, dass es neben der Deutschrap-Legende einen weiten Jury-Neuzugang geben soll.

Ballermann-Star Mia Julia könnte neue «DSDS»-Jurorin werden

Die «Bild» berichtete zunächst, dass RTL mit Rapper Bushido bereits einen Ersatz für Pietro Lombardi gefunden haben soll. Der 46-Jährige soll zum kommenden Jury-Team gehören und das beste Nachwuchstalent suchen.

Nun wurde bekannt, dass auch für Loredana jemand Neues kommen soll. Die Zeitung gab an, dass Ballermann-Star Mia Julia ihren Jury-Platz einnehmen soll.

Demnach würde RTL intensiv mit der Party-Sängerin verhandeln. Dass sie tatsächlich als Jurorin zum Einsatz kommen könnte, würde vor allem Sinn ergeben, weil Mia Julia seit Jahren zu ihren Auftritten viele jüngere Frauen anlocke, hiess es. Sie könnten sich mit ihrer direkten und nahbaren Art identifizieren und womöglich das Publikum auch zum Einschalten bewegen.

Ballermann-Star reagiert auf die «DSDS»-Gerüchte

Vor ihrer berühmten Karriere als Ballermann-Künstlerin war sie eine Porno-Darstellerin. Der «Bild» sagte die 37-Jährige: «Mein Rezept war: Ich habe keinen Schmuddel gedreht und nur Dinge gemacht, die mir gefallen haben.» Auf Mallorca tritt sie heute im Bierkönig auf, ist aber auch in grossen Arenen-Shows in Deutschland zu sehen.

Mia Julia fragt ihre Community, was sie von ihr in der «DSDS»-Jury halten. Bild: Instagram/ Mia Julia

Bisher gab es von RTL kein Statement zu den neuesten Entwicklungen rund um die «DSDS»-Jury. Auf ihrem Instagram-Account teilte Mia Julia allerdings den «Bild»-Artikel und startete dazu eine Umfrage: «Würdet ihr mich dabei supporten?». Die Spekulationen um den Jury-Posten dementierte sie in jedem Fall nicht.