Die Probleme mit den Herzpillen: Was Novartis und Idorsia verbindet

Immer mehr drängt sich vor dem Hintergrund der existenziellen Krise des kleinen Allschwiler Forschungsunternehmens die Frage auf, ob der Schlüssel zur Lösung nicht bei Novartis liegen könnte. Novartis hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Übernahmen, meistens in ausländischen Firmen, getätigt und dafür seit 2017 rund 30 Milliarden Dollar ausgegeben. Darunter waren auch milliardenschwere Fehlkäufe wie Morphosys, die nur Monate nach der Vertragsunterzeichnung abgeschrieben werden mussten. Ein solches Risiko bestünde im Fall von Idorsia und ihrem Blutdrucksenker Aprocitentan definitiv nicht.

Aprocitentan respektive Tryvio werden es umsatzmässig zwar nie in die Dimensionen von Entresto schaffen, zumal nur etwa jeder zehnte Bluthochdruck-Patient eine Resistenz gegen die gängigen Medikamente aufweist. Doch das Idorsia-Medikament gilt unter Kardiologen als sehr wirkungsvoll und nützlich. Die grosse Novartis-Verkaufsmannschaft könnte der Idorsia-Pille also durchaus zu einem Markterfolg verhelfen und so vielleicht auch die Zukunft von Idorsia retten.

Entresto, eine Pille, die gegen Herzinsuffizienz, aber auch gegen Bluthochdruck wirkt, ging 2015 ebenfalls mit hohen Erwartungen an den Start. Aber die Hälfte des letztjährigen Spitzenumsatzes erreichte Entresto erst im siebten Jahr nach der Markteinführung. Noch heute lässt sich der schleppende Start von Entresto deutlich am Verlauf des Aktienkurses ablesen.

Aber Novartis muss den Patentablauf von Entresto jetzt planen und wissen, wie es die eigene Verkaufsmannschaft künftig einsetzen will, die darauf spezialisiert ist, den Kardiologen weltweit Neuheiten aus den eigenen Labors oder dem eigenen Sortiment anzubieten. Dem Cholesterinsenker Leqvio, den Novartis vor vier Jahren für 10 Milliarden Dollar eingekauft und selbst zur Marktreife weiterentwickelt hat, wird zwar ein grosses Potenzial nachgesagt. Aber der Umsatz von 531 Millionen Dollar in den ersten neun Monaten 2024 ist, zwei Jahre nach der Markteinführung, alles andere als ein Durchbruch.

An dieser Distributionskraft hat Novartis keinen Mangel. Ganz im Gegenteil: Mitte Jahr wird der Patentschutz für den grössten Umsatzbringer des Konzerns definitiv ablaufen. Das hat ein Berufungsgericht in den USA soeben festgestellt. Entresto dürfte 2024 rund 7,5 Milliarden Dollar Umsatz in die Novartis-Kasse gespült haben. Da lohnt sich auch ein grosser finanzieller Aufwand, um Ablauf des Patentschutzes um zwölf oder nur schon um sechs Monate zu verlängern.

Glück und Unglück liegen bekanntlich nahe beieinander. Novartis hat am Montag im wichtigen und langwierigen US-Patentstreit um das Herzmittel Entresto den finalen Sieg errungen. Für die Basler geht es in dem Streit um ein paar Milliarden mehr oder weniger Umsatz.

SVP-Politiker lassen sich von Belarus-Diktator einladen – die Sonntagsnews

Das Interesse und Desinteresse an einer Bundesratskandidatur, die Lobbykosten von Schweizer Pharmakonzernen in den USA und Verzögerungen bei einem Schlüsselprojekt der Armee: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Der Parteipräsident sowie der Fraktionschef der Mitte haben in Interviews ihren Verzicht auf eine Bundesratskandidatur verkündet. Wer ihn näher kenne wisse, dass er kein glücklicher Bundesrat wäre, sagte Mitte-Präsident Gerhard Pfister im Gespräch mit der «SonntagsZeitung». Als Bundesrat würde dem Zuger die Freiheit zum Diskurs und zur Debatte fehlen. Auch Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy will nicht die Nachfolge der abtretenden Mitte-Bundesrätin Viola Amherd antreten. Grund sei seine Familie, sagte er der «NZZ am Sonntag». Doch bekundete der Walliser Interesse am Parteipräsidium. Pfister wird dieses im Sommer abgeben.