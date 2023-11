In der Ostschweiz kann Plastik in den sogenannten Kuh-Bags gesammelt und entsorgt werden. bild: Andrea Stalder

Nationales System für Plastik-Recycling verzögert sich – der Nutzen bleibt umstritten

Ein Zusammenschluss von Detailhändlern, Lebensmittelherstellern und Recyclingfirmen arbeitet an einem national einheitlichen Sammelsystem für Kunststoffe. Doch dessen Einführung verzögert sich.

Chiara Stäheli / ch media

Was beim PET, dem Glas oder dem Altmetall seit Jahren etabliert ist, das fehlt beim Plastik: ein national einheitliches Sammelsystem. Zwar werden in vielen Regionen Kunststoffsammlungen angeboten. Gemäss Zahlen des Vereins Schweizer Plastikrecycler wird heute bereits in 900 Gemeinden Kunststoff gesammelt und wiederverwertet.

Die Angebote der verschiedenen Sammelfirmen unterscheiden sich allerdings je nach Region und Urheber – einerseits im Preis, andererseits darin, was alles im Sammelsack landen darf.

Wie der Kehrichtanalyse des Bundesamts für Umwelt (Bafu) zu entnehmen ist, würde ein «schweizweit einheitliches System der flächendeckenden Sammlung von Kunststoffen aus Haushalten» dazu beitragen, dass künftig mehr Plastik wiederverwertet werden könnte.

An einem solchen arbeitet Swiss Recycle, die Dachorganisation der Schweizer Recycling- und Kreislaufwirtschaftssysteme, seit geraumer Zeit. Das Bafu begleitet den Prozess mit eigenen Experten, ist aber nicht führend daran beteiligt. Es wird – ausgelöst durch eine Motion von FDP-Nationalrat Marcel Dobler – eine privatwirtschaftliche Lösung angestrebt.

Marcel Dobler strebte in einer Motion eine privatwirtschaftliche Lösung an. Bild: keystone

Start wohl erst in zwei Jahren

Doch das einst für dieses Jahr angekündigte Sammelsystem verzögert sich. Wie lange sich die Recyclingfans noch gedulden müssen, ist unklar. Branchenkenner rechnen damit, dass das Sammelsystem frühestens 2025 landesweit etabliert sein wird. Eine Anfrage bei Swiss Recycle blieb am Dienstag unbeantwortet.

Erste Schritte sind auf jeden Fall bereits getan: Dutzende Detailhändler, Lebensmittelhersteller, Verpackungsfirmen und Entsorgungsunternehmen haben diesen Sommer eine Absichtserklärung unterzeichnet. Darin bekennen sie sich zum Ziel, ein nationales Sammelsystem für Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons aufzubauen.

Festgehalten sind zudem einige Grundsätze: So brauche es etwa eine einheitliche Kommunikation sowie einen identischen Sack, der individuell mit einer Marke versehen werden kann. Finanziert werden soll das Recycling durch eine Sackgebühr, Beiträge der Firmen und Erlöse aus dem Verkauf des Plastikrezyklats. Zudem sollen die Verpackungen künftig so gestaltet werden, dass sie möglichst einfach recycelt werden können.

Nutzen ist umstritten

Doch was bringt es überhaupt, Plastik separat zu sammeln und nicht mit dem restlichen Müll in die Kehrichtverbrennung zu geben? Ob dieser Frage entbrennen immer wieder hitzige Diskussionen. Die Befürworter eines Sammelsystems verweisen darauf, dass pro Kilogramm rezyklierten Kunststoffs rund 2,5 Kilogramm CO2 eingespart werden.

Derweil steht etwa Greenpeace dem Ausbau des Plastikrecyclings skeptisch gegenüber. Der ökologische Nutzen einer separaten Plastiksammlung sei gering, es handle sich dabei vielmehr um einen «Etikettenschwindel der Abfallindustrie». Die Umweltschutzorganisation verweist auf eine Studie im Auftrag mehrerer Bundesämter aus dem Jahr 2017.

Darin kommen die Autoren zum Schluss, dass «der potenzielle ökologische Nutzen einer neuen Kunststoffsammlung pro Person und Jahr etwa der Einsparung einer Autofahrt von 30 Kilometern pro Person und Jahr entspricht». Eine neue Sammlung von Kunststoffabfällen stifte zwar einen ökologischen Nutzen – der Betrieb des Systems sei aber aufwendig und teuer. Greenpeace fordert deshalb eine Umstellung auf Mehrwegsysteme und eine allgemeine Reduktion des Plastikverbrauchs. (bzbasel.ch)