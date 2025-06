Postfinance baut 141 Stellen ab – diese Funktionen sind betroffen

Bild: KEYSTONE

Postfinance baut 141 Stellen ab

Die Postfinance will sparen und baut bis Ende November 141 Stellen ab. Betroffen seien grösstenteils Verwaltungsfunktionen in Bern, teilte die Finanztochter der Post am Donnerstag mit. (nib/sda/awp)