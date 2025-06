Ex-Raiffeisen Chef Pierin Vincenz steht erst im kommenden Jahr vor Gericht

1 / 15

Köpferollen bei Raiffeisen – die Rücktritte im Überblick

Raiffeisen-CEO Patrik Gisel hat am 18. Juli bekannt gegeben, dass er per Ende Jahr zurücktritt. Er wolle «die öffentliche Debatte um seine Person beenden und die Reputation der Bank schützen». Gisels Abgang ist der jüngste in einer ganzen Reihe von Rücktritten bei der krisengeschüttelten Raiffeisen.

quelle: keystone / walter bieri