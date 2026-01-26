trüb und nass
Post verarbeitet 2025 mehr Pakete – aber erneut weniger Briefe

Post verarbeitet 2025 mehr Päckli – aber erneut weniger Briefe

26.01.2026, 09:5526.01.2026, 09:55

Die Paketmenge bei der Post ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Das Volumen nahm um 3,7 Prozent zu, wie die Post am Montag mitteilte. Gleichzeitig ging die Zahl der versendeten Briefe weiter zurück.

Conveyors transport the packed orders ready for dispatch to the roll containers for parcels of the Swiss Post, pictured at the central warehouse and logistics center of Digitec Galaxus in Wohlen in th ...
Die Post hat 2025 mehr Pakete verarbeitet.Bild: KEYSTONE

Insgesamt hat die Post im vergangenen Jahr 186,6 Millionen Pakete verarbeitet. Die Post führt die Zunahme bei der Paketverarbeitung auf die bessere Konsumentenstimmung zurück – und rechnet wegen des zunehmenden Onlinehandels auch künftig mit steigenden Mengen.

Eine von der Post in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass jüngere Menschen häufiger Pakete empfangen und versenden als ältere. So gaben 29 Prozent der 15- bis 29-Jährigen an, drei bis fünf Pakete pro Monat zu erhalten. Bei den 60- bis 79-Jährigen lag dieser Anteil bei 18 Prozent. Die laut der Post repräsentative Umfrage wurde vom Institut Yougov durchgeführt.

Im vergangenen Jahr wurden 1,49 Milliarden adressierte Briefe verschickt. Dies entspricht laut der Post einem Rückgang von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Man reagiere auf diese Entwicklung unter anderem mit der Einführung des digitalen Briefes, der ab dem 1. April 2026 Teil der Grundversorgung sein wird, hiess es weiter. (dab/sda)

Mehr zur Schweizer Post:
