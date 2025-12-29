Bei der Post herrschte in der Vorweihnachtszeit Hochbetrieb. Bild: KEYSTONE

Post verteilt vor Weihnachten 23 Millionen Päckli – das war der Spitzentag

Mehr «Schweiz»

In der Hochsaison zwischen Black Friday und Weihnachten hat die Post 23 Millionen Pakete zugestellt. Der Vorjahresrekord wurde damit um 3,1 Prozent überschritten, wie die Post am Montag mitteilte.

Mit 1,3 Millionen verarbeiteten Paketen markierte dabei der 2. Dezember den Spitzentag. Doch auch nach der intensiven Vorweihnachtszeit rechne die Post mittel- und langfristig mit einer Paketzunahme, heisst es in der Medienmitteilung.

Um dem Paketaufkommen gerecht zu werden, baut die Post im nächsten Jahr ein zusätzliches Paketzentrum in Frauenfeld. Das soll Ende 2029 in Betrieb genommen werden. Ausserdem wird im Logistikzentrum Urdorf ZH eine neue Paketsortiermaschine eingebaut, die vor Weihnachten 2026 erstmals zum Einsatz kommen soll. (pre/sda)