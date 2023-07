Post will Quickmail und Quickpac übernehmen

Die Post will die Holding vollständig übernehmen. Der Grossteil der Kunden sei sowieso auch bei der Post. So garantiere ihnen die Übernahme Stabilität, schrieb die Post. Zudem lieferte Quickpac Pakete ausschliesslich mit Elektrofahrzeugen aus. Das passt gemäss dem Post-Logistikleiter Johannes Cramer zur Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.

Comeback der Geothermie in der Ostschweiz kündigt sich an

Zehn Jahre nach dem Scheitern des Geothermieprojekts in St. Gallen wird das Interesse an der Energiequelle in der Tiefe wieder konkreter: Im Thurgau stehen die Mittel für eine Erforschung des Untergrunds bereit, in St. Gallen soll die Regierung Auskunft zu ihren Plänen geben.