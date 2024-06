Nationalrat will einheitliche Beaufsichtigung der Post

Auch prüfe der Bundesrat derzeit mögliche Anpassungen bei der postalischen Grundversorgung. Die künftige Ausgestaltung der Grundversorgung und der Aufsicht interagierten stark miteinander. Je nachdem, welche Anpassungen vorgenommen würden, stellten sich neue aufsichtsrechtliche Fragen, so Rösti.

Postminister Albert Rösti war im Rat vergeblich für die Ablehnung des Vorstosses eingestanden. Die Landesregierung sehe ein, dass bei der Aufsicht über die Post ein «Klärungs- und Anpassungsbedarf» bestehe. Sie erachte es aber als nicht sinnvoll, die Umsetzung losgelöst vom Ausgang der genannten Aufsichtsverfahren und dem weiteren Revisionsbedarf im Postbereich an die Hand zu nehmen. Denn die in den Aufsichtsverfahren zu klärenden Fragen seien wesentlich für eine allfällige Neuregelung der Aufsichtskompetenzen.

Demgegenüber wolle die Post 170 Poststellen in der Schweiz schliessen. Damit vernachlässige das Unternehmen den Service public, der eigentlich zu ihrem Grundauftrag zähle. Dieses «Zuständigkeitschaos» solle beseitigt werden, so Guggisberg weiter.

Der Bundesrat soll dem Parlament eine dafür notwendige Anpassung im Postgesetz vorschlagen. Die Schweizerische Post agiere «seit Jahren fragwürdig», sagte Motionär Guggisberg im Rat. Sie kaufe zahlreiche Unternehmen in verschiedenen Branchen - zum Beispiel im Bereich der Baustellenlogistik, der sterilen Medizinalinstrumente oder Wald in Deutschland - und mache damit der Privatwirtschaft Konkurrenz. Dies gerade auch, weil kleinere Unternehmen aufgrund der Grösse und der Finanzkraft der Post nicht «gleich lange Spiesse» hätten.

Eine Postfiliale in Delemont.

Eine Postfiliale in Delemont. Bild: keystone

Der Nationalrat will eine umfassende und einheitliche Beaufsichtigung der Post durch die Eidgenössische Postkommission (Postcom). Er hat am Mittwoch einen entsprechenden Vorstoss von Lars Guggisberg (SVP/BE) mit 111 zu 81 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Schweizer Schiris sind zurück an der EM: «Sandro Schärer ist ein Glücksfall»

Zverev sagt Turnierstart in Deutschland ab +++ Nys gewinnt die 3. Etappe im Sprint

Die AfD kann machen, was sie will, sie wird gewählt

Hey User, wohin gehst du in die Sommerferien? Mach uns neidisch!

Er blockierte an Pfingsten den Gotthard: «Es war schockierend»

Leverkusens Tah will zu Bayern – an der Ablöse hapert's +++ Ten Hag bleibt bei ManUnited

28 Fails für mehr Sommer in unseren Herzen

So stimmte die Schweiz am Sonntag ab – die Schlussresultate

Urlaub in Italien: Gefährlicher Feuerwurm breitet sich rasant aus

Zuger Abstimmung zur Transparenz-Initiative wird wiederholt

Der Kanton Zug wird die Abstimmung zur Transparenz-Initiative am 22. September wiederholen. Dies hat der Regierungsrat am Mittwoch bekannt gegeben. Er hatte die Abstimmung am Sonntag wegen fehlerhafter Auszählung für ungültig erklärt.