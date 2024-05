Nach Kahlschlag – SP: «Es gibt keinen Grund, die Präsenz der Post zu reduzieren»

Mehr «Schweiz»

Kahlschlag bei der Post. Bis 2028 sollen nur noch 600 eigenbetriebene Filialen existieren. In anderen Worten: Von den aktuell existierenden 768 Poststellen werden rund 170 dicht gemacht. Jede fünfte Filiale existiert in vier Jahren also nicht mehr. Stellen dürften deswegen keine abgebaut werden.

Grund ist der immer grösser werdende Verlust, den die Post schreibt. Im vergangenen Jahr betrug dieser (Ebit) 93 Millionen Franken, 2022 lag das Minus bei 71 Millionen Franken.

Mit dem Abbau auf 600 Poststellen bis 2028 wird die Post ihr Filialnetz innerhalb von 12 Jahren mehr als halbiert haben. 2016 hatte die Post noch 1323 Filialen selbst geführt.

Diese massiv roten Zahlen hängen mit dem veränderten Kundenverhalten zusammen. Das Schaltergeschäft schrumpft, beispielsweise sank der Zahlungsverkehr am Schalter im Jahr 2023 um 18,4 Prozent.

«Wir müssen anerkennen, dass in den letzten vier Jahren eine Veränderung stattgefunden hat, was das Verhalten unserer Kundschaft angeht», sagte Post-Konzernchef Roberto Cirillo am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Auch die Zahl der aufgegebenen Briefe in den Filialen hat drastisch abgenommen. Waren 2016 noch 215 Millionen Briefe direkt bei der Post aufgegeben worden, ging deren Zahl bis Ende letztes Jahr um fast die Hälfte auf 117 Millionen Stück zurück.

Das sagt die Politik

Kaum hatte die Post über die Schliessung der 170 Filialen informiert, kam heftige Kritik auf. Die Post stehe finanziell gut da, lässt sich der Luzerner SP-Nationalrat David Roth in einer Medienmitteilung zitieren.

Dies dank «jahrelangen dreistelligen Millionengewinnen, einem boomenden Paketgeschäft und starken Erträgen der PostFinance». Es gebe keinen Grund, die Präsenz der Post zu reduzieren.

SP-Nationalrat David Roth. Bild: KEYSTONE

Roth kritisiert die längeren Wege, die insbesondere in ländlichen Gebieten durch die Reduktion der Post-Filialen entstünden. In Städten führe der Abbau zudem zu mehr Verkehr.

Die SP fordert Bundesrat Albert Rösti auf, «die Grundversorgung sicherzustellen und diesen Plänen Einhalt zu gebieten». Zudem dürfe das Personal «nicht auf der Strecke bleiben».

Mitte-Politikerin Andrea Gmür bedauert den Abbau der Post, sie müsse sich «wohl oder übel der Realität anpassen».

Das sagt die Gewerkschaft

Die Gewerkschaft Syndicom hat den geplanten Abbau des Filialnetzes der Post auf Schärfste kritisiert. Die Pläne der Post entsprächen einem Abbau des Service Public. Syndicom werde alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um so viele Postfilialen wie möglich zu erhalten, hiess es am Mittwoch.

Sollte es trotzdem zu einer Reduktion der Poststellen kommen, gelte es sicherzustellen, dass es zu keiner einzigen Kündigung komme. Mit den Plänen der Post würden hunderte Arbeitsplätze verloren gehen, so die Gewerkschaft. Die Angestellten in den Postfilialen seien bereits heute einem hohen Druck ausgesetzt. Dieser würde beim Abbau von Stellen weiter zunehmen.

Kritik auch aus den Berggebieten

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete findet den weiteren Abbau des Poststellennetzes nicht akzeptabel. Dieses sei bereits in der Vergangenheit zu stark ausgedünnt worden und müsse bei 800 eigenbetriebenen Poststellen stabilisiert werden, teilte der Verein am Mittwoch mit.

In Berggebieten und ländlichen Räumen werde das Netz an eigenbetriebenen Poststellen bereits zu stark ausgedünnt. Alternative Angebote wie Filialen mit Partnern oder der Hausservice würden nicht den gleichen Umfang an Dienstleistungen wie die eigenbetriebenen Filialen bieten, so die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB).

Die SAB unterstützt die Bestrebung der Post für vermehrte Kooperation im Poststellennetz. Grundversorgungseinrichtungen wie Dorfläden und Bistros erlaubten das Bündeln verschiedener Grundversorgungsleistungen. Auch für den Zahlungsverkehr und die Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld seien eigenbetriebene Poststellen sehr wichtig, da immer mehr Bankfilialen in ländlichen Räumen geschlossen würden, hiess es weiter.

Personalverband: «nicht überrascht»

Für den Personalverband Transfair ist der Abbau des Filialnetzes der Post keine Überraschung. Es sei wichtig, dass die Angestellten ihre Arbeitsplätze behalten können und sie dem Gesamtarbeitsvertrag der Post unterstellt seien, teilte der Personalverband auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Die Mitarbeitenden sind bereits jetzt verunsichert und fürchten um ihren Arbeitsplatz, wie es weiter hiess. Sie stünden zunehmend unter Stress und Verkaufsdruck.

Als Sozialpartner der Post verlange Transfair volle Transparenz über die Pläne der Post. Notwendige soziale Begleitmassnahmen müssten frühzeitig und in bewährter Manier gewährleistet werden. Es müssten in jedem Fall Lösungen gefunden werden, die für alle zufriedenstellend seien.

Auch die Kundschaft würde diesen Verlust des Service Public zu spüren bekommen, insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Beeinträchtigung. Hier erwartet Transfair besondere Anstrengungen von der Post, um für diese Personenkreise die Grundversorgung auch in Zukunft sicherzustellen.

(rst, mit Material der sda)