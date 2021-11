Rauszeit

Diese 7 Weihnachtsmärkte sind wirklich einen Besuch wert

Es ist bereits so weit: Diese ersten Weihnachtsmärkte sind eröffnet. Und wenn du genauso wie ich auf Essenstrunks, Glühwein und gute Stimmung stehst, solltest du dir unbedingt diese sieben Märkte dick im Kalender notieren:

Kambly Weihnachtsmarkt

An den ersten beiden Adventswochenenden läutet der kleine aber feine Weihnachtsmarkt in Trubschachen die Adventszeit ein. Rund 30 lichtvoll geschmückte Holzhüttchen bieten allerlei Weihnachtsleckereien sowie Geschenke für unter den Baum an. Für ein besonders winterliches Feeling sorgt das Lagerfeuer auf dem Liechtli-Weg entlang der Illfis.

bild: Kambly Weihnachtsmarkt

Datum: 26. bis 28. November und 3. bis 5. Dezember 2021

Standort: Altstadt Trubschachen, Emmental, Bern

Märlimarkt in Stein am Rhein

Während eines ganzen Monats verwandelt sich Stein am Rhein in eine kleine Märchenstadt. Durch die mittelalterliche Altstadt führt ein Märliweg mit den weihnachtlich-dekorierten Schaufenstern. Charmante Holzhüttchen bieten Glühwein, Marroni, Öpfelchüechli, Crêpes sowie Weihnachtsgeschenke an.

Datum: 1. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022

Standort: Altstadt Stein am Rhein, Schaffhausen

Weihnachtsmarkt in Estavayer-le-Lac

Nach Glühwein, Zimt und Keksen duftet es in der mittelalterlichen Stadt Estavayer-le-Lac am Wochenende des 4. bis 5. Dezembers. Ausserdem kommen in dieser Zeit auch die Schaufenster der rund und dreissig Geschäfte im Zentrum von Payerne im weihnachtlichen rot-weiss-Stil daher.

bild: MarchéNoël-Estavayer-hiver @jobersier

Datum: 4. bis 5. Dezember 2021

Standort: Altstadt Estavayer-le-Lac, Freiburg

Wiehnachtsmärt Schloss Wildegg

In der Eingangshalle des Schloss Wildegg, wo sich ein traditionell geschmückter Weihnachtsbaum befindet, fühlt man sich ein bisschen so, als wäre man zur Fabrik des Weihnachtsmannes gereist. In weihnächtlich geschmückten Markthäuschen rund ums Schloss bieten die fleissigen Elfen Aussteller Köstlichkeiten wie Punsch, Schlangenbrot und allerlei Weihnachtsleckerein sowie alte Handwerkskünste an.

bild: schloss wildegg

Datum: 3. Dezember bis 5. Dezember 2021

Standort: Schloss Wildegg, Aargau

Mimis Weihnachtsmarkt



Da schlägt mein pflanzliches Herz: Am 28. November findet auf dem Hof Narr in Hinteregg der einzige rein vegane Weihnachtsmarkt der Schweiz statt. Was dich dort erwartet: Fondue, Pizza, Burger, Crêpes und viele weitere Leckerei, die Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte auskommen.

bild: veganer weihnachtsmarkt

Datum: 28. November 2020

Standort: Hinteregg, Zürich

Illuminarium, Zürich

Weihnachtsmänner sucht man im Innenhof des Landesmuseums vergebens. Anders als bei den traditionellen Weihnachtsmärkten besticht der Markt mit einer Winterwunderwelt aus geheimnisvolle Fabelwesen, Lichtershows und Musik.

Und das Beste: Wem es draussen zu kalt wird, kann sich in der Innenbar nicht nur mit Glühwein und Co., sondern auch mit Musik von angesagten DJ’s aufwärmen.

Bild: EPA/KEYSTONE

Datum: 11. November bis 30. November 2021

Standort: Landesmuseum Zürich

Chlouse-Märit in Spiez

Spiez verwandelt sich am ersten Samstag im Dezember schon fast in eine Weihnachtstadt. Die über 100 verschiedenen Marktstände verteilen sich von der Seestrasse bis zum Schlosspark und verzaubern Spiez an jenem Tag in eine märchenhafte Weihnachtsstadt.

bild: Spiez Marketing AG

Datum: 4. Dezember 2021

Standort: Altstadt Spiez, Bern

Und welchen Weihnachtsmarkt empfiehlst du?