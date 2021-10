Bald geht's wieder los: Wo Weihnachtsmärkte dieses Jahr stattfinden – und wo nicht

Jap, es geht tatsächlich schon sehr bald los. Der erste Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore in diesem Jahr bereits am 10. November.

Wenn im Supermarkt die ersten Weihnachtsguetzli angeboten werden, geht's meistens nicht mehr lange, bis die ersten Nachbarn ihre Weihnachtsbeleuchtung montieren, welche einem dann bis spät in die Nacht wach hält. Zum Glück gibt es da die Weihnachtsmärkte, die einem nach ein, zwei .... Gläschen Glühwein nach einem Besuch direkt einschlafen lassen.

Aufs grosse Weihnachtsmarkt-Geschlender musste man im letzten Jahr noch verzichten. Zahlreiche Schweizer Weihnachtsmärkte sind aufgrund der Corona-Pandemie reihenweise abgesagt und aufs nächste Jahr verschoben worden. In diesem Jahr sieht die Situation dank Impfung etwas besser aus.

Welche Schweizer Weihnachtsmärkte stattfinden und wo ein Covid-Zertifikat verlangt wird, erfährst du hier:

Ascona

In Ascona wird auch 2021 kein Weihnachtsmarkt stattfinden. Aufgrund der Ungewissheit der nächsten Entscheide des Bundesrates sei man gezwungen, den für Anfang Dezember geplanten Weihnachtsmarkt abzusagen. Dies teilte die Organisation Sociazione Manifestazioni Ascona auf Anfrage von watson mit.

Baden

«s'Badener WunderDorf» öffnet seine Weihnachtshäuschen schon sehr bald. Ab dem 10. November findet man auf dem Theaterplatz über 25 Markthütten, die einem Fondue, Raclette oder aber auch Winter-Accessoires oder Geschenkideen anbieten. Der Markt erstreckt sich über Weihnachten hinaus und endet am 02. Januar 2022.

Wo: Theaterplatz Baden

Wann: 10. November 2021 bis 02. Januar 2022



Basel

Der prachtvoll geschmückte Basler Weihnachtsmarkt hat sich ebenfalls bereits auf ein Datum festgelegt: zwischen dem 25. November und 23. Dezember 2021 kann auf dem Barfüsserplatz und Münsterplatz Weihnachtsluft geschnuppert werden.

Wo: Barfüsserplatz und Münsterplatz

Wann: 25. November bis 23. Dezember 2021



Bern

Die Berner Innenstadt zelebriert die Weihnachtszeit noch vor dem ersten Advent mit gleich mit vier verschiedenen Weihnachtsmärkten:

Wo: Handwerkermärit auf der Münsterplattform

Wann: 27. November bis 24. Dezember 2021

Handwerkermärit auf der Münsterplattform 27. November bis 24. Dezember 2021 Wo: Berner Münster Weihnachtsmarkt

Wann: 27. November bis 24. Dezember 2021

Berner Münster Weihnachtsmarkt 27. November bis 24. Dezember 2021 Wo: Weihnachtsmarkt auf dem Waisenhausplatz

Wann: 26. November bis 28. Dezember 2021

Weihnachtsmarkt auf dem Waisenhausplatz 26. November bis 28. Dezember 2021 Wo: Sternenmarkt auf der Kleinen Schanze

Wann: 25. November bis 31. Dezember 2021

Biel

Ab dem 02. Dezember zieht der Duft von Lebkuchen und Glühwein wieder durch die Nidaugasse der Bieler Innenstadt.

Wo: Nidaugasse

Wann: 02. Dezember bis 24. Dezember 2021

Bellizona

Ob der Weihnachtsmarkt in Bellinzona in diesem Jahr stattfindet, darauf haben wir von seitens der Veranstalter noch keine Informationen erhalten.

Chur

Über 160 Marktstände erwarten einem in den verwinkelten Gassen der Churer Innenstadt am Freitag, 26. November und Samstag, 27. November 2021.

Wo: Churer Altstadt

Wann: 26. November (14 bis 21 Uhr) und 27. November (11 bis 19 Uhr)

Einsiedeln

Der Weihnachtsmarkt in Einsiedeln wird in diesem Jahr in etwas angepasster Form stattfinden. Es wird keine Aktivitäten und keine Stehtische geben. Auf Glühwein, Magenbrot und Co. kann man sich aber trotzdem freuen. Am Freitag, 26. November 2021 ab 17 Uhr geht's los.

Wo: Klosterplatz

Wann: 26. November bis 5. Dezember 2021

Genf

Der Weihnachtsmarkt in Genf findet 2021 an einer neuen Adresse statt: im Jardin Anglais. Das Angebot wird dasselbe bleiben.

Nach zwei Jahren im Parc des Bastions hat der Weihnachtsmarkt «Noël au Jardin» eine neue Adresse.

Wo: Jardin Anglais

Wann: 18. November bis 26. Dezember 2021

Lausanne

In der Vorweihnachtszeit findet in Lausanne nicht nur das Festival Lumières statt, bei dem Lichtkunstwerke auf bekannte Gebäude projiziert werden, sondern auch der Bô Noël – der Weihnachtsmarkt von Lausanne. Während die Lichter bis Heiligabend die Stadt erhellen, erstreckt sich der Markt bis Silvester.

Wo: Rue Dr César-Roux

Wann: 18. November bis zum 31. Dezember 2021

Lugano

«Weihnachten auf der Piazza» (Natale in Piazza) findet dieses Jahr vom 01. bis 24. Dezember statt. Eingeläutet wird der Weihnachtsmarkt mit der Entzündung des Weihnachtsbaums auf der Piazza Riforma.

Wo: Zwischen Piazza Manzoni, Piazza della Riforma, Piazzetta Maraini, Piazza San Carlo und Dante, Via Nass

Wann: 1. Dezember bis 24. Dezember 2021



Luzern

Luzern besticht in der Weihnachtszeit mit seiner Vielfalt an Weihnachtsmärkten. Mit höchster Wahrscheinlichkeit stattfinden werden gemäss Anfrage von watson aber folgende Weihnachtsmärkte:

Wo: Wintervergnügen im Vögeligärtli

Wann: 19. November bis 22. Dezember 2021



Wintervergnügen im Vögeligärtli 19. November bis 22. Dezember 2021 Wo: Rudolfs Weihnacht im Inseli-Park

Wann: 19. November bis 23. Dezember 2021



Rudolfs Weihnacht im Inseli-Park 19. November bis 23. Dezember 2021 Wo: Weihnachtsmarkt im Hotel Schweizerhof

Wann: 28. November bis 12. Dezember 2021



Derzeit ist noch unklar, ob der Lozärner Wiehnachtsmärt am Franziskanerplatz durchgeführt wird. Sollten die Corona-Massnahmen bis im Dezember nicht gelockert werden, sei eine Durchführung nicht möglich.

Montreux

Der Weihnachtsmarkt direkt an der Seepromenade des Genfersees Montreux Noël nimmt seine Besucher ab dem 19. November wieder in Empfang. Abgesehen von den vielen Holzhütten, hält der Markt einige Attraktionen bereit. Und auch die Chalet-Restaurants können wieder besucht werden. Für den Innenbereich gilt jedoch die Zertifikatspflicht.

Wo: Grand Rue 24

Wann: 19. November bis 24. Dezember 2021



Neuenburg

Les Artisanales de Noël findet üblicherweise in einem grossen, beheizten Zelt am Place du Port am Neuenburgersee statt. Aufgrund der Pandemie hat sich das Vereinskomitee entschieden, den Markt ein weiteres Mal abzusagen.

Rapperswil

Die Altstadt um das Schloss Rapperswil verwandelt sich zwischen dem 09. und 12. Dezember schon fast in eine Weihnachtsstadt. Der grosse Weihnachtsmarkt mit über 250 Marktständen erstreckt sich vom See über die Marktgasse bis hin zum Hauptplatz.

bild: rapperswil tourismus

Wo: Rapperswil Altstadt

Wann: 09. Dezember bis 12. Dezember 2021



Schaffhausen

Nach einer einjährigen Corona-Pause wird der Schaffhauser Weihnachtsmarkt seine Besucher am 11. und 12. Dezember wieder in vorweihnachtliche Stimmung bringen.

Wo: Kreuzgang, Schaffhauser Altstadt

Wann: 11. Dezember (11 bis 19 Uhr) und 12. Dezember (11 bis 18 Uhr)



Solothurn

In Solothurn habe für den Chlausemäret auf dem ältesten Platz der Stadt von den Behörden keine Zusage erhalten, heisst es auf der Webseite des Veranstalters. Auch der Grenchner Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr aufgrund der unsicheren Lage ausgesetzt.

St.Gallen

In St.Gallen wird der Sternenstadt Weihnachtsmarkt die Weihnachtszeit ab dem 25. November einstimmen. Der Markt erstreckt sich vom Waaghaus über den Bohl bis zum Marktplatz. In einigen Abschnitten des Marktes wird ein Covid-Zertifikat verlangt.

Wo: vom Waaghaus über den Bohl bis zum Marktplatz

Wann: 25. November bis 24. Dezember 2021



Thun

Die weihnachtlichen Holzhäuschen am Waisenhausplatz in Thun öffnen ihre Tore am 8. Dezember. Bis zum 23. Dezember bieten der Markt einem unter anderem regionalen Spezialitäten, Tee, Gewürze sowie Weihnachtsdekorationen an.

Wo: Waisenhausplatz Thun

Wann: 8. Dezember bis 23. Dezember 2021



Willisau

Der märchenhafte Christkindli in Willisau wird ein weiteres Mal abgesagt. Die aktuellen geltenden Rahmenbedingungen sollen eine Durchführung des Marktes nicht zulassen.

Winterthur

Die Vorbereitung für den Weihnachtsmarkt in Winterthur laufen derzeit auf Hochtouren. Eines ist bereits klar: Der Markt wird zwischen dem 25. November bis 23. Dezember stattfinden.

Voraussichtlich wird in einigen Teilbereichen des Marktes ein Covid-Zertifikat notwendig sein. Die meisten Weihnachtsstände können ohne Zertifikat besucht werden, heisst es auf der Webseite der Veranstalter.

Wo: Winterthurer Altstadt

Wann: 25. November bis 23. Dezember 2021



Zürich

Die Zürcher Innenstadt läutet die Weihnachtszeit gleich mit sechs Weihnachtsmärkten ein:

Wo: Illuminarium Landesmuseum Zürich

Wann: 11. November bis 30. Dezember 2021

Illuminarium Landesmuseum Zürich 11. November bis 30. Dezember 2021 Wo: Weihnachtsinsel auf dem Bauschänzli

Wann: 18. November bis 23. Dezember 2021

Weihnachtsinsel auf dem Bauschänzli 18. November bis 23. Dezember 2021 Wo: Wienachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz

Wann: 25. November bis 23. Dezember 2021



Wienachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz 25. November bis 23. Dezember 2021 Wo: Christchindlimärt am Zürcher Hauptbahnhof

Wann: 25. November bis 24. Dezember 2021

Christchindlimärt am Zürcher Hauptbahnhof 25. November bis 24. Dezember 2021 Wo: Münsterhof

Wann: 25. November bis 24. Dezember 2021.



Münsterhof 25. November bis 24. Dezember 2021. Wo: Weihnachtsmarkt Dörfli

Wann: 25. November bis 23. Dezember 2021



