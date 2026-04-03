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Die schönsten Schweizer Orte, die du an Ostern NICHT besuchen solltest

Monte Generoso
Diese schöne Aussicht gibt's bei unserem Punkt 5 (und das alles ohne Schweiss).Bild: Shutterstock

Du musst uninformiert oder verrückt sein, wenn du an Ostern diese 10 Orte besuchst

Die Ostertage locken bei einigermassen schönem Wetter wieder die Massen an die schönsten Orte der Schweiz. Natürlich lohnen die sich alle, aber vielleicht nicht unbedingt während der Ostertage. Darum hier unsere Warnung.
03.04.2026, 08:5003.04.2026, 08:50
Reto Fehr
Reto Fehr

Damit wir uns richtig verstehen: Die folgenden Orte sind wahre Perlen. Ich kann sie jedem nur empfehlen. Aber vielleicht nicht gerade jetzt über Ostern. Und wenn du das trotzdem wagst, dann komm nachher nicht und behaupte, es hätte dich niemand gewarnt.

Pfäffikersee

Der Pfäffikersee ist ein Naherholungsgebiet im Zürcher Oberland. Stadtzürcher tummeln sich an Ostern auf den engen Kieswegen natürlich auch. Und spätestens jetzt merkst du: Der See ist einfach zu klein. In gut zwei Stunden bist du einmal rundherum spaziert – sofern du allen Kinderwägen, Familien und Hündelern gut ausgewichen bist.

Pfäffikersee
Stimmung am Pfäffikersee.Bild: Shutterstock

Und die Krönung: bei Seegräben hoch zur Juckerfarm. Schliesslich ist da die Aussicht besonders schön. Dass der Eventhof viel mehr ist als bisschen Kürbisausstellung im Herbst, merkst du spätestens, wenn du in den Menschenmassen deine Freunde verlierst. Komm hier besser unter der Woche mal vorbei.

Die Aussicht von Seegräben aus:

Züri-Zoo

Hach, der Züri-Zoo. Ein Traum. Tiere, Spielplätze, Sitzbänkli, Zügli – die Kinder sind beschäftigt. Meine könnten da jede Woche hin. Und ich wäre auch glücklich.

Aber an Ostern in den Zoo. Nein, das ist nicht das, was du willst. Ausser natürlich, für dich ist das Sardinen-Büchsen-Feeling der ultimative Kick.

Zürcher Zoo
Du siehst da im Vordergrund nur keine Leute, weil dies das Elefantengehege ist. Schau mal in der Mitte rechts vor dem Gebäude, dort sind die Massen.Bild: Shutterstock
Zürcher Zoo
Wann du diesen künstlichen Baobab so sicher nicht fotografieren kannst: an Ostern.Bild: Shutterstock

Für alle Blumen-Fans:

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Ascona

Oh, Ticino. Wie schön ist die südlichste Ecke der Schweiz doch. Jedes Mal, wenn du durch den Gotthard fährst, kommst du in einer anderen Welt an. An Ostern dauert der Weg durch den Gotthard vielleicht etwas länger – zumindest mit dem Auto.

Es scheint fast, als könnten sich einige über diese Tage gegen die Anziehungskraft des Kantons nicht wehren. Aber was sind schon die paar Stunden Stau, wenn du danach an der Seepromenade von Ascona ein Gelato geniessen kannst?

Die Uferpromenande in Ascona.
Die Uferpromenande in Ascona.Bild: Shutterstock

Es gibt definitiv bessere Momente für Ascona als rund um Ostern. Die Kirschblüte wäre einer davon gewesen. Vielleicht merkst du dir das für das nächste Jahr.

Rauszeit Kirschblüten in der Schweiz Ascona Viale Monte Verita
Kirschblüten in Ascona: An Ostern wirst du die längst nicht mehr sehen.Bild: Instagram/___worldofdenny___

Morcote

Wir verlassen Ascona und machen uns auf zum wunderbaren Morcote. Vielleicht der Ort mit der meisten «Italianità» der Schweiz. Am Ufer des Lago di Lugano flanieren, in einem der Restaurants fein essen, durch die engen Gassen des Städtchens schleichen. Da bist du schnell weit weg vom Alltag.

Morcote
Morcote – ein Bijou am Lago di Lugano. Bild: Shutterstock

Nimm aber auch hier Extra-Nerven mit. Denn du wirst nicht alleine dort sein. Immerhin: Wenn du schon mal in Morcote bist und dich zur Pfarrkirche Santo Maria del Sasso hochgekämpft hast, dann geh noch ein Stück weiter und setz dich auf die Panoramaschaukel «Swing the World» mit der angeblich besten Aussicht auf die Kirche und den See – natürlich nur, sofern die Schaukel gerade nicht besetzt ist. Allerdings ist es auch bisschen anstrengend, diese zu erreichen. Du hast also Chancen.

Genau so einsam wirst du an Ostern da bei der Schaukel sein. Ehrenwort.

Noch ein paar Tipps für das Tessin:

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Hier kommen 8 Geheimtipps für das Tessin, die du (vermutlich) noch nicht kanntest

Monte Generoso

Okay, am See fanden wir im Tessin weder am Lago Maggiore noch am Lago di Lugano unsere Ruhe. Dann gehen wir halt in die Berge. Und wir müssen nicht mal wandern. Die Ferrovia Monte Generoso bringt uns auf den Gipfel. Mehr Wagen können an die Zahnradbahnn aber nicht angehängt werden. Darum dürften sich hier lange Schlangen bilden.

Monte Generoso
Oben auf dem Monte Generoso.Bild: Shutterstock

Oben auf dem Gipfel wird die schönste Aussicht des Tessins versprochen. Das mag stimmen, am Osterwochenende musst du dir den Platz auf der Aussichtsplattform aber erkämpfen. Und ja: Runter musst du dann auch wieder. Wer nicht wandern will, der dürfte nochmals anstehen bei der Zahnradbahn.

Monte Generoso
Kunst auf dem Berg.Bild: Shutterstock

Auf Pilgerwegen bist du vielleicht einsamer:

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Uferpromenade in Lausanne

Die Uferpromenade in Lausanne zwischen dem Place de la Navigation und dem Haldimand-Turm lässt dich von Frankreich träumen. Irgendwo auf der anderen Seeseite zeichnen sich die Alpen ab, du spazierst dem Ufer entlang.

Lausanne Ufer Ouchy
Das gute an Luftaufnahmen: Man sieht dann auch die Menschen nicht.Bild: Shutterstock

Also ja: Du tänzelst dich an Ostern durch die Massen. Oder vielleicht tänzelst du auch nicht mehr. Vielleicht denkst du nur noch: Wäre ich hier doch mal an einem stinknormalen Montagmorgen hergekommen.

Lausanne Ufer Ouchy
Sieht fast aus wie am Meer – hier in der Version ohne viele Menschen. Bild: Shutterstock

Hier solltest du mal hin:

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Verkehrshaus Luzern

Wir haben natürlich auch ein Schlechtwetterprogramm: das Verkehrshaus Luzern. Dumm nur, dass in der (Deutsch-)Schweiz wohl mindestens jede zweite Familie auf die genau gleiche Idee kommen dürfte.

Es ist so bisschen wie mit dem Züri-Zoo: Eigentlich könnte man da mit Kindern immer hin. Aber ausgerechnet an Ostern sollte man den Ort eher meiden.

ARCHIV - ZUR MUSEUMSSTATISTIK DES BUNDES STELLEN WIR IHNEN DIESES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG - Besucher vor der Fassade der Strassenverkehrshalle im Verkehrshaus in Luzern, aufgenommen am 7. Juni 2009. ...
Vor lauter Schildern den Weg nicht sehen, das wird im Verkehrshaus an Ostern etwas anders sein: Vor lauter Besuchern die Schilder nicht sehen.Bild: KEYSTONE

Rheinfall

Darf natürlich auch nicht fehlen: ein lustiges Wortspiel. Der Rheinfall wird an Ostern zum Reinfall. Dabei lohnt sich ein Besuch im Frühling. Das viele Wasser macht die Fälle jetzt besonders spektakulär.

Rheinfall
Wasserfall, Schloss, Eisenbahnbrücke. Mehr Schweiz ist fast nicht möglich.Bild: Shutterstock

Die Schifffahrt am Rheinfall beendete am 29. März ihre Winterpause. Auf der nördlichen Seite kannst du die Fälle kostenlos besuchen. Ein Spielplatz und Restaurants sorgen dafür, dass auch Familien gut aufgehoben sind. Das hört sich alles wunderbar an. Denken sich an Ostern natürlich neben dir noch viele andere.

Rheinfall
Der Rheinfall mit dem Zürcher Ufer. Da spürst du die Kraft des Wassers.Bild: Shutterstock

Weniger bekannt, aber genauso schön:

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Basler Münster

Was trifft sich besser als der Besuch eines Gotteshauses an Ostern? Das Basler Münster mit dem roten Sandstein ist aus der Skyline von Basel nicht wegzudenken.

Basler Münster
Das Basler Münster thront über dem Rhein.Bild: Shutterstock

Die Krypta, der Chor, das Grab von Erasmus von Rotterdam, die Galluspforte, die beiden Kreuzgänge und natürlich der Turm. 250 Stufen himmelwärts – ideales Osterprogramm. Die Aussicht musst du dir dann zwar nur mit maximal 30 Personen teilen, weil die Besucherzahl begrenzt ist. Aber ehrlich: Wähle einen anderen Tag im Jahr für das Basler Münster, denn unten musst du trotzdem anstehen.

Basler Münster
Der Platz hier wird an Ostern ziemlich belebt sein.Bild: Shutterstock

Bonus: Domodossola

Eigentlich wollte ich noch einen Tipp aus dem Wallis mit reinnehmen. Aber unser watson-Walliser sagt: «Der Ostertage-Hotspot im Wallis ist Domodossola.» Also im benachbarten Italien. Warum? Das Wallis sei zu katholisch, da hat alles geschlossen über die Ostertage.

Darum fährt man nach Domodossola, geniesst irgendwo ein Familienessen, trinkt einen Kaffee und freut sich des Lebens. Wer also an Ostern die Walliser sucht: Die sind in Italien.

Domodossola Piazza del Mercato
Die Piazza del Mercato in Domodossola. An Ostern wird es hier von Wallisern wimmeln.Bild: Shutterstock
Apropos Ostern:
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Kaum zu glauben, dass es sich hierbei noch um Eier handelt. 😖
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El_Chorche
03.04.2026 10:22registriert März 2021
"Du musst uninformiert oder verrückt sein"

Ohne angeben zu wollen, aber ich schaffe oft beides gleichzeitig 😎
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Laborant
03.04.2026 09:05registriert November 2019
Man könnte jetzt über Übertourismus schwadronieren, oder darüber dass wir zu viele Leute in der Schweiz haben. Wie überall auf der Welt: Die Instagram-Hotspots werden durch die Menschenmassen (für mich) dermassen Abgewertet, dass ein Naturmonument von nur 20% der Coolness eines Rheinfalls deutlich mehr Anziehungsfähigkeit hat, als eben der Rheinfall.

Es gibt viele Bijous in der Schweiz - Luzern scheint die schönste Altstadt zu sein, aber: Schonmal in Baden, Diessenhofen oder (ja) Olten gewesen?
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La Marmotte rose
03.04.2026 09:39registriert März 2020
Merkwürdig, im Wallis ist doch der Kafreitag (reformierter Feiertag) gar kein Feiertag und die Läden werben eben gerade dafür, dann offen zu haben.
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