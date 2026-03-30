Das Tessin lockt zu Ostern mit ersten Sommergefühlen. Bild: Shutterstock

Mit dem Zug ins Tessin: Das musst du für die Ostertage wissen

Die Wetteraussichten im Tessin für Ostern sind aktuell zwar nicht überragend, trotzdem dürften viele Schweizerinnen und Schweizer die Reise in den Süden antreten. Weil niemand gerne im Stau steht, nehmen viele den Zug. Doch auch hier musst du vorbereitet sein.

Reto Fehr Folge mir

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Ostern im Tessin – Schweizerinnen und Schweizer verbringen die vier freien Tage gerne in der Sonnenstube des Landes. Man kann es ja auch niemandem verübeln. Falls du dieses Jahr auch zu den Tessin-Reisenden zählst, haben wir diese wichtigen Tipps für dich.

Reisen wirklich so viele Leute ins Tessin über Ostern?

Ja. Vor allem, wenn die Wetteraussichten gut sind. Aktuell sieht es auch danach aus. Das Wetter im Tessin sieht ab Karfreitag gut aus und bis am Montag eher besser und wärmer als im Rest der Schweiz. Man darf mit über 20 Grad rechnen.

So soll das Wetter am Freitag in der Schweiz werden. Am Samstag und Ostersonntag ist's dann fast überall schön, im Tessin aber immer sicher mit am besten. bild: meteoschweiz

Hat es kurzfristig überhaupt noch Platz?

Aktuell schon. Auf den bekannten Buchungsplattformen findest du noch in verschiedenen Touristenhotspots im Tessin bezahlbare Unterkünfte. Campingplätze haben vom Lago Maggiore bis zum Lago di Lugano auch noch Plätze frei.

Allerdings geht die Tendenz seit mehreren Jahren in die Richtung zum Spät-Buchen. Das nahm massiv zu. So spielen auch Wetterverhältnisse und -vorhersagen eine immer grössere Rolle. Am besten du reservierst vor der Abfahrt.

Der Lago di Lugano wird auch an diesem Ostern wieder zahlreiche Touristen an seine Ufer locken. Bild: keystone

Ein weiterer Punkt: Der frühe Ostertermin 2026 und der zuletzt doch nochmals reichliche Schneefall zieht womöglich den einen oder anderen eher nochmals auf die Ski als in Tessin.

Grundsätzlich ist Ostern immer weniger der Start der Tourismussaison im Tessin. Die Saison beginnt fliessend. Meist im März mit dem Start der Frühlingsblüte. Stichwort: Kirschblüte in Ascona und Lugano (die ist aber 2026 bereits wieder durch).

Muss ich unbedingt über Ostern ins Tessin?

Nein. Aber natürlich kannst du. Weil: Schön ist es. Grundsätzlich würde ich aber sagen: Gönne dir das Tessin besser an einem anderen Wochenende. Hier gibt's einige Tipps, was du im Tessin so machen kannst:

Aber natürlich kannst du auch an Ostern einiges im Tessin erleben, das es sonst nicht gibt. Hier hat das Tourismusbüro 10 Tipps zusammengestellt.

Ich «muss» aber an Ostern ins Tessin. Gibt es Extrazüge?

Ja, die gibt es. 27 an der Zahl. Neben den Extrazügen werden auch diverse Regelzüge mit zusätzlichen Wagen oder Zugeinheiten verlängert. Mit den Massnahmen schaffen die SBB 70'000 zusätzliche Sitzplätze. Reto Schärli, Mediensprecher der SBB, schreibt auf Anfrage: «Der Freizeitverkehr wächst, deshalb hat die SBB das Angebot an zusätzlichen Sitzplätzen über Ostern ins und vom Tessin erhöht. Eine absolute Zahl als Obergrenze können wir nicht nennen.»

Um auch der erhöhten Nachfrage nach Reisen in Richtung Italien Rechnung zu tragen, werden am Karfreitag drei zusätzliche TILO-RE80-Verbindungen von Lugano nach Milano Porta Garibaldi angeboten, wo Anschluss an italienische Hochgeschwindigkeitszüge besteht. Diese Verbindungen verkehren nicht wie gewohnt über Chiasso, sondern über Varese, mit Zwischenhalten in Gallarate und Rho Fiera Milano.

Das sind ja wieder mehr als 2025 ...

Ja, das ist so. 2025 waren es 20 Extrazüge und 64'000 mehr Sitzplätze. 2024 waren es gar 49 Extrazüge. Allerdings beeinträchtigten die Bauarbeiten im Gotthard-Basistunnel dort den Regelverkehr.

Beim Unfall im August 2023 wurde die Gleisanlage sowie ein Spurwechseltor im Gotthard-Basistunnel stark beschädigt. Bild: keystone

Die SBB warnt aber auch: «Trotz dieser Massnahmen kann die SBB nicht ausschliessen, dass es in Einzelfällen oder im Störungsfall zu hohen Frequenzen auf einzelnen Zügen kommt.» Sie empfiehlt, die Reise frühzeitig zu planen, sich im Online-Fahrplan über Extrazüge (erkennbar an der fehlenden Liniennummer) und die Auslastung (erkennbar an den drei Figürchen) zu informieren, Sitzplätze zu reservieren und die Reservationspflicht fürs Velo zu beachten.

Werde ich sitzen können?

Das können wir dir nicht garantieren. Am besten reservierst du Sitzplätze im Voraus. Es kann schon ausgebuchte Züge geben, insbesondere während der Hauptzeiten. Mit einer Sitzplatzreservation bist du auf der sicheren Seite.

Gedränge vor dem Zusteigen. Damit muss man auf der Fahrt Richtung Tessin über die Ostertage rechnen. Bild: KEYSTONE

Sind nicht eh schon alle Züge voll?

Die SBB schreibt am frühen Montagnachmittag: «Viele EC-Züge sind am Gründonnerstag, Karfreitag (Richtung Süden) und Ostermontag (Richtung Norden) sowie auf nationalen Strecken bereits ausgebucht. Auf den EC-Zügen gilt eine generelle Reservationspflicht auf Reisen nach Italien.»

Bei den IC-Zügen sieht es so aus:

«Auf den IC-Zügen bieten wir nicht alle Sitzplätze zur Reservation an, dennoch werden die verfügbaren Plätze auf einigen Verbindungen knapp, da die Nachfrage sehr hoch ist. Wir empfehlen Reisenden eine Sitzplatzreservierung. Ausserhalb der Spitzenzeiten gibt es erfahrungsgemäss genügend Sitzplätze. Wer flexibel auf Nebenverkehrszeiten ausweichen kann, reist entspannt.»

Wann sind die Auslastungen am tiefsten?

«Tiefe Auslastungen» und «Reisen ins Tessin über Ostern» passt irgendwie nicht so gut zusammen. Aber wir sagen dir, wann die SBB Hauptreiseströme erwarten:

Gründonnerstag, 15 bis 19 Uhr (Nord – Süd)

Karfreitag, 7 bis 12 Uhr (Nord – Süd)

Ostermontag, 14 bis 19 Uhr (Süd – Nord)

Zusätzlich sind die EC nach Italien für Donnerstag und Freitag bereits stark ausgelastet. Wer ausserhalb der Hauptreisezeiten unterwegs ist, sollte die Auslastungsprognose im Online-Fahrplan und in der App «SBB Mobile» beachten. Denn oft ist die Auslastung auch wetterabhängig.

Ist es «oben drüber» entspannter?

Die alte Strecke via Göschenen dauert zwar etwas länger. Dafür wirst du auf der «Panoramastrecke» mit traumhafter Landschaft entschädigt. Wenn du schnell bist, findest du noch Sparbillette für die Züge, welche zu den Hauptreisezeiten über die Panoramastrecke verkehren. Aktuell verkehren die Wagen der SOB über Göschenen, die Saison für den Gotthard Panorama Express der SBB startet erst am 18. April, also nach Ostern.

Wer über Göschenen fährt, kommt im Treno Gottardo auch (dreimal) an der Kirche von Wassen vorbei. Bild: Conradin Knabenhans

Was mache ich mit meinem Velo?

Die Nachfrage nach Veloplätzen ist insgesamt sehr hoch. Der Platz für Velos in Intercity-Zügen ist beschränkt. In einigen Zügen ist der Velotransport schnell ausgebucht – und dies, obwohl die SBB zu den nachfragestarken Zeiten für die Hin- und Rückreise das Angebot mehr als verdoppelt haben. Die SBB schreiben: «Für drei Züge ins Tessin am Karfreitag sowie für zwei Züge am Ostermontag zurück wurden zusätzliche Plätze in den Gepäckabteilen geöffnet, dadurch werden pro Zug rund 10 bis 20 zusätzliche Plätze geschaffen.»

Zudem bieten die SBB am Karfreitag und Ostermontag zu den relevanten Zeiten ins und vom Tessin doppelt so viele Veloplätze an wie an normalen Wochenenden. Der Veloein- und -auslad erfolgt durch speziell dafür eingesetzte SBB-Mitarbeitende.

Mit dem Velo über Ostern ins Tessin: So einfach ist das gar nicht. Bild: KEYSTONE

Einfach auf gut Glück mit dem Velo auf einen Platz im Zug Richtung Tessin hoffen – das solltest du nicht machen. Das geht nicht. Du kannst dein Velo aber aufgeben und auf Wunsch von Tür zu Tür transportieren lassen. Was auch ziemlich spontan möglich ist. An diesen Bahnhöfen kannst du dein Velo aufgeben.

Alle Informationen zur Zugreise mit dem Velo findest du hier.

Wer noch Velo-Inspiration braucht (nicht nur im Tessin): Rauszeit Wenig Schweiss, viel Genuss: 7 ideale Velotouren für den Frühling

Und was ist mit dem Gepäck?

Wie soll ich sagen: Es kann sehr voll und chaotisch werden mit (grossem) Gepäck im Zug. Der einfachste Weg ist darum der Gepäcktransport. Du kannst dies von Bahnhof zu Bahnhof machen, aber auch von Haustür zu Hoteltür.

Reisen mit grossem Gepäck: Muss nicht sein. Bild: KEYSTONE

Der Tür-zu-Tür-Express-Service ist nur in ausgewählten Ortschaften möglich. Im Tessin sind dies Bellinzona, Locarno und Lugano. Für alle anderen Ortschaften dauert es vom Abholtag zwei Tage, bis das Gepäck am Zielort ankommt (Lieferung am übernächsten Tag).

Aufgabefristen gemäss SBB: für den normalen Gepäck- und Veloversand von Bahnhof zu Bahnhof gilt: Aufgabe bis 19 Uhr (Schalteröffnungszeiten beachten!) am Tag 1 und das Gepäck/Velo erreicht den Abholbahnhof am Tag 3 um 9 Uhr (z.B. am Dienstag aufgeben, damit es am Gründonnerstag dort ist). Beim «Tür-Gepäck/Velo-Versand» ist zusätzlich noch eine Anmeldefrist von mindestens 2 Tagen zu berücksichtigen, damit die Abholung zuhause organisiert werden kann.

Hier gibt es alle Informationen zum Gepäcktransport.

Warum soll ich nicht in Arth-Goldau einsteigen, wenn ich nicht muss?

Es fahren keine Züge ins Tessin, die in Arth-Goldau starten, einige halten aber dort. Wenn du also erst in Arth-Goldau einsteigst, kann es schon sehr voll sein. Die SBB empfehlen Reisenden ab Zürich HB in Richtung Bellinzona oder Lugano darum direkte Züge.

Bild: KEYSTONE

Die Heimfahrt ab Bellinzona, eine gute Idee?

Ähnlich wie auf der Hinfahrt gilt auch hier: Hast du keine Reservation, kann es zu den Hauptreisezeiten mit dem Zusteigen in Bellinzona kritisch werden. Oder zumindest ist ein Sitzplatz dann nur noch absolute Glücksache. Meist wirst du stehen müssen. Wenn du es dir einrichten kannst, steige so früh wie möglich in deinen Zug. Lugano wäre darum sicher die bessere Alternative. Tipps zum entspannten Reisen gibt es auch hier.