Ein herrlicher Ort für Kirschblüten-Fans. Mehr Details dazu im Abschnitt zu Lugano. Bild: Lugano Region

Rauszeit

In diesen Schweizer Städten kannst du die Kirschblüte bereits bestaunen

Die Kirschblüte in Japan ist weltweit bekannt. Doch auch in der Schweiz gibt es absolute Hotspots. Und die ersten stehen dank den frühlingshaften Temperaturen während der letzten Tage bereits in voller Blüte.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Der Frühling kommt dieses Jahr in vielen Regionen etwas früher als sonst, gerade kam die Meldung vom frühesten Frühlingsbeginn in der Schweiz seit Messbeginn. So zeigen sich auch die ersten Kirschblüten hierzulande. Normalerweise zeigt sich der Blütenzauber ab Mitte März. In einigen Städten des Landes sind sie gar jetzt schon zu bestaunen.

Du sagst: «Pah, da kenne ich eine viel bessere Schweizer Stadt für Kirschblüten!» Dann ab mit deinem Blütenhotspot in die Kommentare.

Sion

Wir starten im Wallis. In Sion gibt es rund um den Bahnhof zwei Hotspots. Beim Espace des Remparts gibt es auch einige Sitzgelegenheiten mitten in der Stadt. Mediensprecherin Janine Berclaz meldet aus Sion: «Die Bäume haben am Wochenende zu blühen begonnen. Das Spektakel wird noch rund zehn Tage andauern.»

Beim Espace des Remparts. Bild: Sion Tourisme

Hier kannst du gut verweilen und den Frühling geniessen. Die Bäume, die hier blühen sind, japanische Zierkirschen.

Espace des Remparts. Bild: Sion Tourisme

Direkt neben dem Espace des Remparts kannst du auch auf der grossen Place de la Planta einige Blutpflaumen bewundern. Auch diese sind bereits in der Blüte:

Beim Place de la Planta, (Aufnahme vom 10. März 2026). Bild: Sion Tourisme

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Ascona

Wir wechseln ins Tessin. Auch aus Ascona erreicht uns auf Anfrage die Meldung: Die Kirschblüten sind da. Auch hier kannst du sie während dieser Tage in voller Pracht erleben. Oliver Balerna von der Tourismusorganisation Ascona Locarno sagt: «Wir rechnen mit noch etwa einer Woche/maximal zehn Tagen. Auch weil in diesen Tagen Niederschläge (am Samstag) und möglicherweise Wind vorhergesagt sind. Das sind Faktoren, die das Abfallen der Blüten beschleunigen könnten.»

Die Viale Monte Verita in Ascona während der Kirschblüte. Bild: Instagram/ ___worldofdenny___

Die beste Adresse für Kirschblüten ist die Viale Monte Verita, mitten in Ascona. Im Hintergrund macht der schneebedeckte Pizzo di Vogorno fast noch schüchtern auf Fuji-Vulkan. Viel mehr Japan-Feeling ist fast nicht möglich.

Die Region Ascona-Locarno ist auch für die Kamelien- und Magnolienblüte bekannt. Vom 18. März bis 22. März fand die grosse Kamelien-Ausstellung im Kamelienpark Locarno statt. Das lohnt sich auf jeden Fall ebenfalls.

Das ist dir alles zu Zürich-lastig? Hier gibt's Blütenzauber in der Schweiz: Rauszeit 11 Wanderungen und Orte, welche dich im Frühling in ihren Bann ziehen

Lugano

Polizeiposten scheinen die Lage in der Nähe von Kirschbäumen zu lieben. Denn in Lugano stehen einige der Exemplare im Innenhof des Gebäudes der Stadtpolizei. Wie in Ascona gilt auch hier: Die Bäume stehen schon mitten in ihrer Blüte. Und sonst: Der nächste Frühling kommt bestimmt, du solltest je nach Wetter ab Anfang März langsam bereit sein.

Wer sieht den Himmel durch das rosarote Blütendach noch? Bild: Instagram/ ___worldofdenny___

An der Via Beltramina stehen einige der Kirschbäume nahe beisammen. Steht man an den richtigen Tagen unter ihnen, sieht man den Himmel kaum durch die rosarote Decke.

Hier gibt's die besten Blumenwanderungen: Rauszeit Diese 8 Wanderungen verzaubern dich nicht nur mit grandiosem Panorama

Paradiso

Wir bleiben noch im Tessin. In Paradiso, direkt bei Lugano, gibt es auch einige schöne Bäume, die jetzt blühen.

Die Bäume entlang der Via Franco Zorzi zum Migros. Bild: Reto Fehr

Ich würde jetzt nicht wegen der Kirschblüten nach Paradiso. Aber wenn du eh da in der Gegend bist – vielleicht auf dem Weg zur Standseilbahn auf den San Salvatore – dann lohnt sich der kleine Umweg. Die beiden Strassen führen dich nämlich praktisch zur Talstation.

Und direkt um die Ecke einige Bäume an der Via delle Scuole Richtung Talstation der San-Salvatore-Bahn. Bild: Reto Fehr

Du hast Kinder, willst in die Berge, aber brauchst auch Spielplätze? Hier lang: Rauszeit Diese 9 Spielplätze bieten so eine fantastische Aussicht, da jubeln auch die Eltern

Lausanne

Lausanne ist ebenfalls bekannt für einige Hotspots der Kirschblüten. Wie die Mediensprecherin auf Anfrage verrät, geht es bald los: «Es dauert wohl noch vier bis sieben Tage, bis es richtig losgeht», sagt Laura Ragonese am Dienstagmorgen am Telefon.

Die Hotspots sind übrigens hier hier aufgelistet. Je nachdem kann der Zauber dann bis Anfang April anhalten. Und sonst: Merke dir den Ort für die nächsten Jahre.

Der bekannteste Ort in Lausanne ist dabei sicherlich der Park des Olympischen Museums:

Beim Olympischen Museum in Lausanne. Bild: LT/Laurent Kaczor

Picknicken und die Kirschblüten sowie den Blick auf den Genfersee und die Alpen geniessen. Bild: LT/Laurent Kaczor

Ebenfalls im schönsten Rosa leuchten jeweils die Blüten im Park Mon-Repos. Wenn das Wetter mitspielt, zudem ein idealer Ort für ein Picknick:

Mittagspause im Parc de Mon-Repos. Bild: Saïnath Bovay

Weitere Plätze für alle Kirschbaum-Blütenzauber-Fans sind in Lausanne bei der Westschweizer Schule für Kunst und Kommunikation (Eracom) oder wer lieber die helleren Blüten mag: Besuche die Esplanade der Kathedrale mit Kirschbäumen und einer schönen Aussicht auf die Stadt (vergiss nicht, auf den Turm der Kathedrale zu steigen).

Zürich, Basel, Bern und Co.

In der Deutschschweiz gibt es ebenfalls diverse Spots, an welchen du die Kirschblüte wunderbar erleben kannst. Hier sind die Knospen allerdings weitestgehend noch geschlossen. Die rosarote und weisse Pracht wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen.

Die Bruderholzallee in Basel sieht auch bald wieder so aus. Bild: Raphael Alù

Wenn du jetzt schon die Kirschblüten-Hotspots in Zürich (Bertastrasse, Zurlindenstrasse, Zentralstrasse, Zypressenstrasse, Sihlfeld Friedhof, Rieterpark, Seestrasse Enge, Rotbuchstrasse oder Röschibachstrasse) sehen willst: Auf der Blütenzauber-Webseite von Zurich Tourism kannst du den Stand live sehen. Die meisten Standorte sind bei der Bewertung der Macher noch bei 0 von 5 Blüten, wenige bei 2 von 5.

Mehr Infos zu den Kirschblüten in Basel (Bärschwilerstrasse, Wielandplatz, Bruderholzallee oder Kannenfeldpark), Riehen (Rudolf Wackernagel-Strasse und Kirchgrundstrasse), Biel, Uster, Winterthur, Grenchen oder Bern findest du hier.

Du kennst einen viel besseren urbanen Hotspot für Kirschblüten in der Schweiz?

Ab damit in die Kommentare (gerne natürlich mit Beweisfoto😉)

Und wenn du deinen Lieblingsplatz lieber für dich behalten willst – auch okay. Du musst es nicht extra in die Kommentare schreiben😉.

Transparenzhinweis Dieser Artikel erschien 2023 erstmals. Aus aktuellem Anlass haben wir ihn aktualisiert und nochmals publiziert.