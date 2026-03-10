In diesen Schweizer Städten kannst du die Kirschblüte bereits bestaunen
Der Frühling kommt dieses Jahr in vielen Regionen etwas früher als sonst, gerade kam die Meldung vom frühesten Frühlingsbeginn in der Schweiz seit Messbeginn. So zeigen sich auch die ersten Kirschblüten hierzulande. Normalerweise zeigt sich der Blütenzauber ab Mitte März. In einigen Städten des Landes sind sie gar jetzt schon zu bestaunen.
Du sagst: «Pah, da kenne ich eine viel bessere Schweizer Stadt für Kirschblüten!» Dann ab mit deinem Blütenhotspot in die Kommentare.
Sion
Wir starten im Wallis. In Sion gibt es rund um den Bahnhof zwei Hotspots. Beim Espace des Remparts gibt es auch einige Sitzgelegenheiten mitten in der Stadt. Mediensprecherin Janine Berclaz meldet aus Sion: «Die Bäume haben am Wochenende zu blühen begonnen. Das Spektakel wird noch rund zehn Tage andauern.»
Hier kannst du gut verweilen und den Frühling geniessen. Die Bäume, die hier blühen sind, japanische Zierkirschen.
Direkt neben dem Espace des Remparts kannst du auch auf der grossen Place de la Planta einige Blutpflaumen bewundern. Auch diese sind bereits in der Blüte:
Ascona
Wir wechseln ins Tessin. Auch aus Ascona erreicht uns auf Anfrage die Meldung: Die Kirschblüten sind da. Auch hier kannst du sie während dieser Tage in voller Pracht erleben. Oliver Balerna von der Tourismusorganisation Ascona Locarno sagt: «Wir rechnen mit noch etwa einer Woche/maximal zehn Tagen. Auch weil in diesen Tagen Niederschläge (am Samstag) und möglicherweise Wind vorhergesagt sind. Das sind Faktoren, die das Abfallen der Blüten beschleunigen könnten.»
Die beste Adresse für Kirschblüten ist die Viale Monte Verita, mitten in Ascona. Im Hintergrund macht der schneebedeckte Pizzo di Vogorno fast noch schüchtern auf Fuji-Vulkan. Viel mehr Japan-Feeling ist fast nicht möglich.
Die Region Ascona-Locarno ist auch für die Kamelien- und Magnolienblüte bekannt. Vom 18. März bis 22. März fand die grosse Kamelien-Ausstellung im Kamelienpark Locarno statt. Das lohnt sich auf jeden Fall ebenfalls.
Lugano
Polizeiposten scheinen die Lage in der Nähe von Kirschbäumen zu lieben. Denn in Lugano stehen einige der Exemplare im Innenhof des Gebäudes der Stadtpolizei. Wie in Ascona gilt auch hier: Die Bäume stehen schon mitten in ihrer Blüte. Und sonst: Der nächste Frühling kommt bestimmt, du solltest je nach Wetter ab Anfang März langsam bereit sein.
An der Via Beltramina stehen einige der Kirschbäume nahe beisammen. Steht man an den richtigen Tagen unter ihnen, sieht man den Himmel kaum durch die rosarote Decke.
Paradiso
Wir bleiben noch im Tessin. In Paradiso, direkt bei Lugano, gibt es auch einige schöne Bäume, die jetzt blühen.
Ich würde jetzt nicht wegen der Kirschblüten nach Paradiso. Aber wenn du eh da in der Gegend bist – vielleicht auf dem Weg zur Standseilbahn auf den San Salvatore – dann lohnt sich der kleine Umweg. Die beiden Strassen führen dich nämlich praktisch zur Talstation.
Lausanne
Lausanne ist ebenfalls bekannt für einige Hotspots der Kirschblüten. Wie die Mediensprecherin auf Anfrage verrät, geht es bald los: «Es dauert wohl noch vier bis sieben Tage, bis es richtig losgeht», sagt Laura Ragonese am Dienstagmorgen am Telefon.
Die Hotspots sind übrigens hier hier aufgelistet. Je nachdem kann der Zauber dann bis Anfang April anhalten. Und sonst: Merke dir den Ort für die nächsten Jahre.
Der bekannteste Ort in Lausanne ist dabei sicherlich der Park des Olympischen Museums:
Ebenfalls im schönsten Rosa leuchten jeweils die Blüten im Park Mon-Repos. Wenn das Wetter mitspielt, zudem ein idealer Ort für ein Picknick:
Weitere Plätze für alle Kirschbaum-Blütenzauber-Fans sind in Lausanne bei der Westschweizer Schule für Kunst und Kommunikation (Eracom) oder wer lieber die helleren Blüten mag: Besuche die Esplanade der Kathedrale mit Kirschbäumen und einer schönen Aussicht auf die Stadt (vergiss nicht, auf den Turm der Kathedrale zu steigen).
Zürich, Basel, Bern und Co.
In der Deutschschweiz gibt es ebenfalls diverse Spots, an welchen du die Kirschblüte wunderbar erleben kannst. Hier sind die Knospen allerdings weitestgehend noch geschlossen. Die rosarote und weisse Pracht wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen.
Wenn du jetzt schon die Kirschblüten-Hotspots in Zürich (Bertastrasse, Zurlindenstrasse, Zentralstrasse, Zypressenstrasse, Sihlfeld Friedhof, Rieterpark, Seestrasse Enge, Rotbuchstrasse oder Röschibachstrasse) sehen willst: Auf der Blütenzauber-Webseite von Zurich Tourism kannst du den Stand live sehen. Die meisten Standorte sind bei der Bewertung der Macher noch bei 0 von 5 Blüten, wenige bei 2 von 5.
Mehr Infos zu den Kirschblüten in Basel (Bärschwilerstrasse, Wielandplatz, Bruderholzallee oder Kannenfeldpark), Riehen (Rudolf Wackernagel-Strasse und Kirchgrundstrasse), Biel, Uster, Winterthur, Grenchen oder Bern findest du hier.
Ab damit in die Kommentare (gerne natürlich mit Beweisfoto😉)