Wo soll's hingehen? Bild: Shutterstock

Diese europäischen Städte erreichst du per Zug von der Schweiz aus ohne Umsteigen

Zugreisen werden immer mehr zur Alternative zu Flügen. Egal ob Hamburg, Amsterdam, Zagreb, Budapest oder Venedig: Viele europäische Städte erreichst du aus der Schweiz direkt. Und dieses Tool hilft dir dabei.

Mehr «Schweiz»

Ostern steht vor der Tür und bald schon können Brückenbauer über Auffahrt einige Tage verreisen oder die Pfingsttage irgendwo an der Sonne geniessen. Aber eigentlich kann man sich auch sonst mal ein verlängertes Wochenende im Ausland gönnen. Wer nicht fliegen will, der reist am besten mit dem Zug.

Tages- und Nachtzüge nach Europa

Die SBB haben ihre Verbindungen in europäische Destinationen als Tages- und Nachtzüge hier auf einer Karte veranschaulicht:

Bild: SBB

Direktverbindungen ab jedem Schweizer Bahnhof

Bevor du deine Reise planst, lohnt sich ein Besuch auf der Webseite «direkt.bahn.guru». Der Deutsche Programmierer Julius Tens visualisiert darauf direkte Bahnverbindungen in Europa.

Das Ganze funktioniert sehr simpel: Gib im Suchfeld deinen Ausgangsbahnhof ein und schon werden alle Destinationen angezeigt, die per Direktzug erreichbar sind. Je länger die Fahrt dauert, umso rötlicher wird der Punkt:

So funktioniert die interaktive Karte von « direkt.bahn.guru »: Fährt man mit der Maus über eine Destination, zeigt es die schnellste Verbindung dorthin an (hier ab Zürich HB).

Der erste Überblick ist gegeben und du kannst bei der SBB die konkreten Verbindungen abchecken. Das sind alle Direktverbindungen ab einigen der grössten Bahnhöfe der Schweiz:

Zürich HB

Wer ab der Schweiz eine Direktverbindung ins Ausland sucht, der hat ab dem Zürcher Hauptbahnhof die besten Chancen. Egal ob Paris, Amsterdam, Hamburg, Berlin, Prag oder Budapest – diese Ziele erreichst du alle, ohne umzusteigen.

Auch Reisen nach Ljubljana, Zagreb, Venedig, Mailand oder Genua gibt es vom grössten Schweizer Bahnhof direkt:

Bild: direkt.bahn.guru

Basel SBB

Ab Basel führen internationale Direktverbindungen praktisch ausschliesslich nach Norden. Die allermeisten Destinationen erreichst du auch ab Zürich. Zwei der Ausnahmen sind Neumünster und Kiel nördlich von Hamburg.

Bild: direkt.bahn.guru

Bern

Von Bern aus sind Ziele in Frankreich oder den Niederlanden nicht direkt erreichbar. Bei den deutschen Städten ist das Angebot aber gross. Im Süden kommst du ohne umsteigen bis Mailand.

Bild: direkt.bahn.guru

Genf

Genf ist neben Zürich der einzige Schweizer Startort, der eine direkte Verbindung bis Venedig bieten kann. Im benachbarten Frankreich hast du hier zudem diverse Optionen. Dijon ist allerdings – im Gegensatz zu Zürich oder Basel – keine Möglichkeit. Ziele in Deutschland erreichst du ab Genf nicht direkt.

Bild: direkt.bahn.guru

St.Gallen

Von St.Gallen aus kannst du auf direktem Weg die Welt nur eingeschränkt entdecken. Ohne Umsteigen kommst du bis München oder ins österreichische Bregenz.

Bild: direkt.bahn.guru

Luzern

Ab Luzern hast du genau zwei Möglichkeiten, um direkt ins Ausland zu gelangen: Como und Mailand. Bis vor wenigen Jahren war zwischen den beiden Orten auch Monza noch möglich Das ist aktuell aber nicht mehr der Fall.

Bild: direkt.bahn.guru

Destinationen mit einmal Umsteigen, aber unter 6 Stunden

Von den drei grössten Bahnhöfen mit den meisten Direktverbindungen ins Ausland – Zürich, Basel und Bern – erreichst du gewisse Destinationen zudem mit einmal umsteigen.

Wenn du sagst: Einmal Umsteigen liegt drin, aber bitte insgesamt nicht (viel) länger als sechs Stunden unterwegs sein, dann liegen beispielsweise auch folgende Destinationen für dich drin:

Marseille, das Tor zu Afrika, erreichst du ab Basel in nur etwas mehr als 5 Stunden. Bild: Shutterstock

Das belgische Brüssel erreichst du ab Zürich in 6:13 Stunden, ab Basel bist du in 5:10 Stunden in Marseille oder triffst in Bordeaux am Atlantik von Genf aus in 6:22 Stunden ein.