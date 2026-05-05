wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Reisen

Strasse über den Gotthardpass öffnet am Freitag

KEYPIX - Der Strassenverkehr auf dem Gotthardpass in der Schneelandschaft nach der Oeffnung der Gotthard Passstrasse von der Wintersperre zwischen Hospental und dem Gotthard Pass, am Freitag, 16. Mai ...
Der Gotthardpass ist ab Freitag wieder geöffnet.Bild: keystone

Strasse über den Gotthardpass öffnet am Freitag

05.05.2026, 10:0305.05.2026, 10:03

Der Gotthardpass ist ab dem kommenden Freitag um 11 Uhr wieder für den Strassenverkehr geöffnet. Dank geringer Schneemengen sind die Räumungs- und Instandsetzungsarbeiten auf der Passstrasse schneller als erwartet vorangeschritten.

Dies ermögliche eine frühere Aufhebung der Wintersperre, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag mit. Die Gotthard-Passstrasse stehe somit für die verkehrsintensive Reisezeit an Auffahrt und Pfingsten als Entlastung der A2 Nord-Süd-Achse zur Verfügung.

Mit der Öffnung der Passstrasse werde auch die saisonale Verlängerung der Ausfahrt A2 Göschenen wieder in Betrieb genommen. Die verlängerte Ausfahrtsspur ist rund drei Kilometer lang, beginnt unmittelbar nach der Einfahrt Wassen und soll die Gemeinde vor Ausweichverkehr schützen.

Ab dem Auffahrtswochenende werde auch am Südportal des Gotthard-Strassentunnels die Sonderfahrspur Airolo/Pässe Cupra (Corsia di uscita preferenziale Airolo/Passi – Vorzugs-Ausfahrtsspur Airolo/Pässe) zur Verfügung stehen. (sda)

Das wird dich auch interessieren:

Störzone Nord: Tunnelbohrer am Gotthard erreichen Etappenziel
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Tunnelbohrer am Gotthard erreichen Etappenziel
1 / 9
Tunnelbohrer am Gotthard erreichen Etappenziel

Die Mineure der zweiten Gotthardröhre können sich feiern lassen.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neue Empfehlung: Schon ab 45 sollen Frauen Brustkrebs-Screenings machen
Frauen sollen künftig bereits ab 45 Jahren regelmässig zur Mammografie eingeladen werden. Das fordern drei führende medizinische Fachgesellschaften der Schweiz in einer gemeinsamen Empfehlung.
Zur Story