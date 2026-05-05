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Die vegan-freundlichsten Fussballstadien der Schweiz

Zuschauer essen eine Wurst und verfolgen das 1. Aufstiegsspiel zur Challenge League zwischen FC Breitenrain und SC Bruehl St. Gallen, am Mittwoch, 1. Juni 2011 auf dem Spitalacker Sportplatz in Bern. ...
Eine Wurst gehört für viele Fussballfans zum Stadionbesuch dazu. In einigen Stadien gibt es mittlerweile pflanzliche Alternativen.Bild: KEYSTONE

Bern top, Lugano flop: Die vegan-freundlichsten Fussballstadien der Schweiz

Die Saison der Super League steuert auf ihr Ende zu – doch ein Titel steht schon fest: Die Tierrechtsorganisation PETA Schweiz zeichnet erstmals das vegan-freundlichste Fussballstadion der Schweiz aus.
05.05.2026, 14:3705.05.2026, 14:37

Bier und eine Wurst gehören für viele Fussballfans zum Stadionbesuch dazu. Doch eine pflanzliche Ernährung rückt nicht nur bei vielen Spielerinnen und Spielern, sondern auch bei Fans immer stärker in den Fokus.

PETA Schweiz hat das Food-Angebot der heimischen Stadien untersucht. Erstmals vergibt die Tierschutzorganisation den Titel: das vegan-freundlichste Stadion der Schweiz.

Für die Auswertung haben fünf Schweizer Stadien ihre Angebote offengelegt und am Ranking teilgenommen. Snacks wie Chips oder Popcorn flossen dabei nicht in die Bewertung ein.

So vegan-freundlich sind die Stadien

Der Pokal geht nach Bern: Im Stadion Wankdorf des BSC Young Boys gibt es gemäss der Bewertung das grösste vegane Angebot – darunter eine Forever-Wurst, eine Gyros-Döner-Box, Süsskartoffelsuppe, Focaccia, Pommes frites und Tomatenhummus.

Die pflanzliche Alternative zur YB-Wurst: die Forever-Wurst.
Die pflanzliche Alternative zur YB-Wurst: die Forever-Wurst.

Nur knapp verpasst das Stadion Schützenwiese des FC Winterthur den Spitzenplatz. Das vegane Angebot reicht von veganer Pinsa über Grillwurst und Schützi-Burger bis hin zu verschiedenen Hotdogs, Currywurst, Pommes frites und Country Cuts.

Stadion Letzigrund sichert sich Podiumsplatz

Das Letzigrund-Stadion belegt den dritten Platz. Das vegane Angebot umfasst unter anderem Crispy Burger, Nuggets, Pommes frites, Brezeln sowie Bürli.

Der St. Jakob-Park des FC Basel schafft es knapp nicht aufs Podest. Dennoch bietet das Stadion einige vegane Optionen: Auf der Karte stehen unter anderem ein Planted-Chicken-Sandwich, ein Falafel-Kebab, Pommes frites und Brezeln.

Im Stadio di Cornaredo des FC Lugano sind vegane Optionen hingegen kaum vorhanden: Es gibt lediglich Pommes frites.

Und was ist mit den anderen Stadien? FC St.Gallen 1879, FC Luzern, FC Sion, FC Thun, FC Lausanne-Sport und Servette FC wurden angefragt, haben aber beim Ranking nicht teilgenommen. (cst)

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