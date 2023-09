Bischof Charles Morerod. Bild: KEYSTONE

Bischof von Genf notfallmässig ins Spital eingeliefert

Charles Morerod, der Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg, musste am Mittwochabend nach seinem Beitrag in einer RTS-Sendung notfallmässig ins Spital eingeliefert werden. Die Diözese teilte mit, dass sich der Bischof einem chirurgischen Eingriff unterzogen habe.

Aufgrund einer am Dienstag veröffentlichten Studie zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche Schweiz stand auch Morerods Bistum in der Kritik. Am Mittwochabend noch sagte er, dass er den Rücktritt von seinem Amt nicht ausgeschlossen sein. Sollte er feststellen, dass er grosse Fehler gemacht habe, sei es besser zu gehen, sagte er in einem Interview.

Der «SonntagsBlick» hatte in der aktuellen Ausgabe Vorwürfe gegen ihn publik gemacht, wonach er nach der Meldung von Missbrauchsfällen nicht eingeschritten sein soll. Einen Priester soll er dennoch befördert haben.

