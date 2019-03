SVP-Kandidat Dessauges verzichtet – SP-Ruiz in Waadtländer Regierung

Schweiz

SVP-Kandidat Dessauges verzichtet – SP-Ruiz zieht in Waadtländer Regierung ein

Der SVP-Politiker Pascal Dessauges tritt nicht zum zweiten Wahlgang der Ersatzwahl für den Staatsrat im Kanton Waadt an. Er landete am Sonntag auf dem zweiten Platz, deutlich hinter SP-Kandidatin Rebecca Ruiz.

Rebecca Ruiz wird damit neue Staatsrätin des Kantons Waadt. Den Einzug in die Regierung schafft die SP-Frau in stiller Wahl. Die anderen Kandidaten verzichten auf einen zweiten Wahlgang. Am Dienstagmittag lief die Frist für die Listeneinreichung ab.

«Mit fast 13'000 Stimmen Rückstand sind unsere Erfolgsaussichten fast gleich Null», sagte Dessauges vor den Medien in Lausanne. «Ich werfe nicht einfach das Handtuch, aber ich muss konsequent und pragmatisch sein. Ich übernehme meine Verantwortung und habe beschlossen, auf die Ausgabe von mehr als einer halbe Million Franken zu verzichten», sagte er.

Trotz des grossen Einsatzes der Parteiorgane der FDP, welche Dessauges unterstützte, sei die Basis ihr nur teilweise gefolgt, schreibt die SVP in einem Communiqué. Der deutliche Vorsprung zur Sozialdemokratin beruht auf einer starken Mobilisierung bei den Grünen. Die allgegenwärtige Klimadiskussion habe im ersten Wahlgang zweifellos eine grosse Rolle gespielt, ist die SVP überzeugt.

Die Waadtländer Regierung hat seit 2011 eine linksgrüne Mehrheit. SP und FDP stellen je drei Sitze, die Grünen haben ein Mandat. SVP und FDP unternahmen bei diesen Wahlen den mittlerweile dritten Versuch, die Mehrheit ins bürgerliche Lager zurückzuholen. (aeg/sda)

