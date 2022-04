«Vulkan» in der Vagina und Sex in der Öffentlichkeit: Party in Lausanne eskaliert komplett

Sex auf der Tanzfläche und Feuerwerkskörper im Intimbereich: Der «D! Club», ein bekannter Nachtclub in Lausanne, hat am Sonntag, den 17. April eine Party veranstaltet, die völlig ausgeartet ist. Thierry Wegmüller, der Besitzer des Clubs, ist verärgert.

Die Party am Sonntag, den 17. April im D! Club – mit dem Titel Urban Tropical – versprach den Partygängern eine verrückte Nacht mitten im Osterwochenende. Vielleicht ein bisschen zu viel? Nach einem reibungslosen Auftakt gerieten die Feierlichkeiten um drei Uhr morgens ausser Kontrolle, als die Tänzerinnen es sich in der Mitte der Tanzfläche bequem machten. Verblüffte Nachtschwärmer wurden Zeuge von Sexszenen auf den Tischen und dem Boden, während Feuerwerkskörper direkt in den Genitalien der Tänzerinnen platziert wurden.

«Ich bin extrem wütend und angewidert», sagt Thierry Wegmüller, der Chef des Clubs. Er selbst war an dem Abend nicht vor Ort und erfuhr alles dank der Videos, die ihm am nächsten Tag in grosser Zahl zugeschickt wurden. Die Bilder wurden derweil fleissig in den sozialen Netzwerken verbreitet.

«Unter normalen Umständen läuft alles vollkommen reibungslos ...»

Aber wie konnte eine Party so ausser Kontrolle geraten? «Es fand nicht auf einer Bühne statt, sondern mitten im Publikum. Selbst unsere Teams haben nichts gesehen und konnten nicht sofort reagieren. Normalerweise twerken die Tänzerinnen nur», so der Chef.

Die Veranstaltung wurde von DJ Mathematic organisiert, einem Partner, mit dem der Club seit Jahren zusammenarbeitet. «Bisher gab es nie irgendwelche Probleme», erklärt Thierry Wegmüller. Er fügt hinzu, dass das Team des D! Club sofort reagiert und dem DJ verboten habe, weitere Partys mit Tänzerinnen zu veranstalten. «Die nächste Party von DJ Mathematic wurde vorerst ausgesetzt», versichert der Chef entschieden verärgert.

Dasselbe gilt für den Veranstalter, der sich besonders enttäuscht über das Bild äussert, das bei dieser Urban-Tropical-Party vermittelt wurde. «Wir haben andere Tänzerinnen als üblich engagiert, weil unsere Partnerinnen nicht verfügbar waren», erklärt DJ Mathematic. Auch er versichert, dass es bei den von ihm organisierten Partys im D! Club nie zu derartig peinlichen Pannen gekommen sei. «Es gab nie eine Schlägerei, nie einen Konflikt, und dann gerät es an einem Abend ausser Kontrolle ... Als Vertreter des Nachtlebens ist das absolut nicht das Bild, das ich vermitteln möchte», entschuldigt sich DJ Mathematic, der zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht anwesend war.

Der Veranstalter ist umso trauriger, da Thierry Wegmüller seiner Meinung nach einer der ersten Lausanner Clubbesitzer gewesen sei, der der urbanen Musik eine Chance gegeben habe. «Ich weiss, dass sein Vertrauen in mich erschüttert wurde», gesteht er.

Entschuldigungen und Bitterkeit

DJ Mathematic hat sich auf Instagram bei seinen Followern für den Abend entschuldigt. Der Chef des Lokals sagt: «Ich denke, so eine Unachtsamkeit wird ihm nicht noch einmal passieren. Und uns auch nicht.»

Thierry Wegmüller kämpft seit Jahren mit seiner Charta «La Belle Nuit» und in Zusammenarbeit mit anderen Lausanner Akteuren der Branche für die Einführung von Präventionsmassnahmen, insbesondere in Bezug auf Belästigung oder das richtige Verhalten in den Clubs. «Dieser Abend vom 17. April ist das Gegenteil der Werte, die ich vertrete. Für uns kommt es nicht in Frage, ein Bild zu vermitteln, das unserer Vorstellung von der Stellung der Frau in der Welt des Clubbings völlig zuwiderläuft», fasst er zusammen.

Am Freitag, den 22. April, waren die Lausanner Behörden nicht bereit, den Vorfall zu kommentieren. Die Party war für Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Der D! Club organisiert manchmal Partys, bei denen die Altersgrenze auf 16 Jahre festgelegt ist). Die Organisatoren versichern jedoch, dass keine Klage gegen den Club eingereicht wurde.