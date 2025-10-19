wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Romandie

Grüne behalten Sitz in Genfer Regierung – Nicolas Walder gewählt

Nicolas Walder, droite, nouvel elu Les Verts au conseil d&#039;Etat, et son mari Jorge ?Cadena, gauche, arrivent au lieu de la presentation des resultats du 2e tour du second tour de l&#039;election c ...
Nicolas Walder zieht in die Genfer Kantonsregierung ein.Bild: keystone

SVP-Angriff abgewehrt: Grüne behalten Sitz in Genfer Regierung

19.10.2025, 12:5619.10.2025, 15:38

Nach dem Rücktritt von Antonio Hodgers behalten die Grünen ihren Sitz im Genfer Staatsrat. Nicolas Walder machte das Rennen mit mit fast 6000 Stimmen Vorsprung auf Lionel Dugerdil von der SVP.

Le president UDC Geneve Lionel Dugerdil s&#039;exprime sur le plateau de la television Leman Bleu a Uni Mail, lieu de depouillement centralise des bulletins de vote pour les elections des executifs et ...
Hat das Nachsehen: SVP-Mann Lionel Dugerdil.Bild: keystone

Der 59-jährige grüne Nationalrat Walder erhielt gemäss Schlussresultat der Genfer Staatskanzlei vom Sonntag 45'249 Stimmen. Der Kandidat der SVP, der 44-jährige Genfer Grossrat und Winzer Lionel Dugerdil, kam auf 39'645 Stimmen.

Für Philippe Oberson von der Liste «Le Peuple d'Abord» kamen lediglich 5'503 Stimmen zusammen. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,3 Prozent.

Der 49-jährige Staatsrat Hodgers (Grüne) hatte im Mai überraschend bekannt gegeben, dass er im Herbst während der laufenden Legislatur (2023-2028) nach zwölf Jahren im Amt zurücktreten werde. Deshalb war eine Ersatzwahl nötig.

Die 7-köpfige Genfer Kantonsregierung setzt sich neu wie folgt zusammen: 2 FDP (Nathalie Fontanet und Anne Hiltpold), 1 Mitte (Delphine Bachmann), 1 LJS (Pierre Maudet), 2 SP (Thierry Apothéloz und Carole-Anne Kast) und 1 Grüne (Nicolas Walder).

Mitte-Rechts hat vier Sitze, Links-Grün deren drei. (dab/sda)

Mehr aus der Schweizer Politik:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Oliver01
19.10.2025 14:22registriert Februar 2023
Good News, dieses Wahlergebnis.

Die SVP hat die FDP mal wieder als Wahlhelfer ‚missbrauchet‘. Gut, ist die Rechnung nicht aufgegangen.
Das praktiziert sie Jahrzehntelang in anderen Kantonen. Und die Bürgerlichen glauben immer noch an das Gute.
2614
Melden
Zum Kommentar
avatar
Fakten_Checker
19.10.2025 14:53registriert September 2025
Gut gewählt Genfer.
2210
Melden
Zum Kommentar
8
Meistgelesen
1
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
2
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
3
So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
Wer programmieren kann, ist im Vorteil: So viel verdienen IT-Fachkräfte in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
2
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
3
Die Europafreunde geben in der FDP den Tarif durch
4
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
5
Healing for f*cking
Meistgeteilt
1
Israels Armee wirft Hamas Verstoss gegen Waffenruhe vor +++ Weitere Leiche identifiziert
2
80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
3
Russland und Ukraine setzen Drohnenkrieg fort – zahlreiche gegenseitige Abschüsse
4
USA sollen in Kolumbien Fischer getötet haben +++ China wirft USA Cyberangriffe vor
5
Europameister Britschgi beim GP-Auftakt auf dem Podest+++ Razgatlioglu erneut Weltmeister
Was nichts kostet, ist auch nichts wert
Der Preiskampf im Lebensmittelregal sorgt dafür, dass Essen bedenkenlos im Abfall landet.
Ein Pfünderli für 99 Rappen? Damit kann ich nur schon aus familiären Gründen nichts anfangen. Als Kind habe ich in der Backstube meines Grossvaters gesehen, wie er in aufwendiger Handarbeit hochwertiges Holzofenbrot herstellte. Meine Mutter, eine gelernte Konditorin, schwört bis heute auf die alten Rezepte.
Zur Story