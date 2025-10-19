Nicolas Walder zieht in die Genfer Kantonsregierung ein. Bild: keystone

SVP-Angriff abgewehrt: Grüne behalten Sitz in Genfer Regierung

Nach dem Rücktritt von Antonio Hodgers behalten die Grünen ihren Sitz im Genfer Staatsrat. Nicolas Walder machte das Rennen mit mit fast 6000 Stimmen Vorsprung auf Lionel Dugerdil von der SVP.

Hat das Nachsehen: SVP-Mann Lionel Dugerdil. Bild: keystone

Der 59-jährige grüne Nationalrat Walder erhielt gemäss Schlussresultat der Genfer Staatskanzlei vom Sonntag 45'249 Stimmen. Der Kandidat der SVP, der 44-jährige Genfer Grossrat und Winzer Lionel Dugerdil, kam auf 39'645 Stimmen.

Für Philippe Oberson von der Liste «Le Peuple d'Abord» kamen lediglich 5'503 Stimmen zusammen. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,3 Prozent.

Der 49-jährige Staatsrat Hodgers (Grüne) hatte im Mai überraschend bekannt gegeben, dass er im Herbst während der laufenden Legislatur (2023-2028) nach zwölf Jahren im Amt zurücktreten werde. Deshalb war eine Ersatzwahl nötig.

Die 7-köpfige Genfer Kantonsregierung setzt sich neu wie folgt zusammen: 2 FDP (Nathalie Fontanet und Anne Hiltpold), 1 Mitte (Delphine Bachmann), 1 LJS (Pierre Maudet), 2 SP (Thierry Apothéloz und Carole-Anne Kast) und 1 Grüne (Nicolas Walder).

Mitte-Rechts hat vier Sitze, Links-Grün deren drei. (dab/sda)