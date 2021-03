«Das sollte Bern eine Lehre sein» – Presse sieht Jura-Frage gelöst

Nach der deutlichen Zustimmung der Stadt Moutier zum Wechsel in den Kanton Jura sehen die Kommentatoren der Schweizer Presse die jahrelang heftig umstrittene Jura-Frage gelöst. Der Kanton Bern sei nun gefordert, die Anliegen der Romands stärker zu berücksichtigen. Eine Übersicht.

Nach Ansicht des «Journal du Jura» bedeutet der Kantonswechsel Moutiers einen Verlust für den Kanton Bern, für den Berner Jura und selbst für die Romands in Biel.

«Die französischsprachigen Berner werden sich solidarisch zeigen müssen. Nur so kann verhindert werden, dass die Amputation der 7400 Einwohner Moutiers Konsequenzen für die Entwicklung haben wird und ihre von der Verfassung und dem Gesetz garantierten Rechte beschnitten werden. Der Abszess ist nun endlich geplatzt. Die betroffenen Kreise müssen Bund und Kantone dazu bringen, ihre Versprechungen einzuhalten. Sie müssen deutlich machen, dass die Abstimmung vom Sonntag die Jura-Frage endgültig beendet hat.»

Das «Bieler Tagblatt» begrüsst das klare Resultat bei der Abstimmung über die Kantonszugehörigkeit von Moutier. Damit dürfte der Kantonswechsel kaum mehr anfechtbar sein, selbst wenn noch Unregelmässigkeiten festgestellt werden sollten.