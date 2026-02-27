sonnig17°
Herba-Collection AG ruft das Andante Necessaire Gold zurück

Das betroffene Produkt wurde bereits für den Verkauf gesperrt.

27.02.2026, 13:3927.02.2026, 13:39

Die Herba-Collection AG ruft das Andante Necessaire zurück. Die enthaltenen Weichmacher (Phthalate) überschreiten den gesetzlichen Grenzwert. Es besteht eine potenzielle Gesundheitsgefährdung und es wird empfohlen, das Produkt nicht zu verwenden.

Das betroffene Produkt wurde bereits für den Verkauf gesperrt. Erhältlich war es in den Coop Supermärkten. Bereits gekaufte Ware kann in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet.

Für weitere Auskünfte können sich die Kundinnen und Kunden an den Coop-Kundendienst wenden.

Die Details zum Produkt:

  • Andante Necessaire gold / schwarz dreiteilig
    EAN Code: 7618300028841
    Artikel-Nummer: 6.882.155
    Verkaufspreis: 9.95 Schweizer Franken

(ome)

