Coop will Prix-Garantie-Sortiment auf 1800 bis 2000 Produkte ausbauen

ZU DEN EIDGENOESSISCHEN ABSTIMMUNGEN VOM SONNTAG, 30. NOVEMBER 2014, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR ECOPOP-INITIATIVE ZUR VERFUEGUNG - Ein Mann steht am 20. Januar 2005 vor einer Auslage ...
Mittelfristig plant der Detailhändler, seine Tiefpreis-Eigenmarke auf 1800 bis 2000 Produkte auszubauen.Bild: KEYSTONE

Coop will Prix-Garantie-Sortiment auf 1800 bis 2000 Produkte ausbauen

17.02.2026, 10:5517.02.2026, 10:55

Coop plant in den kommenden Jahren einen Ausbau seiner Discounter-Produktlinie Prix Garantie. Wie CEO Philipp Wyss an der Bilanzmedienkonferenz erklärte, ist das Geschäftssegment im vergangenen Jahr um 7,5 Prozent gewachsen. Dieses Wachstum soll in den nächsten Jahren sowohl beim Umsatz als bei der Produktauswahl weitergeführt werden.

Mittelfristig plant der Detailhändler, seine Tiefpreis-Eigenmarke auf 1800 bis 2000 Produkte auszubauen, insbesondere wegen des wachsenden Drucks durch ausländische Discounter und den damit verbundenen Preiskämpfen.

Aktuell umfasse die Linie rund 1500 Produkte. Bereits heute findet sich laut dem Detailhändler in jedem dritten Coop-Einkaufskorb ein Prix-Garantie-Produkt. (sda/awp)

