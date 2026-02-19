bedeckt, wenig Regen
Schweiz
Wirtschaft

Bundesrat will Shopping für Touristen steuerlich attraktiver machen

19.02.2026, 17:4219.02.2026, 17:42

Das Einkaufen in der Schweiz soll für Touristinnen und Touristen aus dem Ausland attraktiver werden. Der Bundesrat ist mit der Forderung aus dem Parlament einverstanden, das Tax-Free-Shopping steuerlich attraktiver zu machen.

Menschen mit laufen mit einer Einkaufstasche des Luxus-Warenhaus Globus an der Bahnhofstrasse am Dienstag, 13. Januar 2026 in Zuerich. Die Kette streicht rund einen Drittel der Stellen im Hauptsitz un ...
Das Einkaufen in der Schweiz soll für Touristen aus dem Ausland attraktiver werden.Bild: keystone

Einkaufende Feriengäste aus dem Ausland seien ein relevanter Faktor für den Wirtschaftsstandort Schweiz, begründete Nationalrat Leo Müller (Mitte/LU) seine Motion. Das gelte nicht nur für Uhren- und Schmuckhändler, sondern auch für Anbieter von weniger teuren Souvenirs, Lebensmittelspezialitäten und Kunsthandwerk.

Die Motion fordert vom Bundesrat, die Mindest-Einkaufssumme für den Erlass der Mehrwertsteuer von heute 300 auf 150 Franken zu senken. Die Verordnung über die Steuerbefreiung von Inlandlieferungen von Gegenständen zwecks Ausfuhr im Reiseverkehr müsse angepasst werden. Das stärke die Schweiz als Einkaufs- und Tourismusdestination.

Zahlreiche EU-Länder hätten die Voraussetzungen für Tax-Free-Shopping gelockert oder die Mindesteinkaufssummen ganz abgeschafft, begründete Müller den von 15 Ratsmitgliedern aus SVP, Mitte und FDP mitunterzeichneten Vorstoss. Der Bundesrat beantragt ein Ja dazu. Nun entscheidet der Nationalrat darüber. (hkl/sda)

Schweizer Detailhandel wächst 2025 leicht
Themen
